برشلونة يسعى لتخفيض راتب كريستنسن

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي برشلونة في تخفيض راتب الدنماركي أندرياس كريستنسن، مدافع الفريق.

ويقضي كريستنسن صاحب الـ29 عاما الموسم الأخير في عقده مع برشلونة، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ورغم ظهور شكوك حول استمرار كريستنسن مع برشلونة، خاصة مع إصاباته المتكررة وابتعاده عن القوام الأساسي للفريق، علما بأنه تعرض مؤخرا لقطع جزئي في الرباط الصليبي، غير أن تقارير أخيرة أكدت أن البارسا سيجدد عقد اللاعب، لكي لا يصبح بدون عقد حين يتعافى من الإصابة بعد عدة أشهر.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "3cat" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني، فإن إدارة برشلونة تسعى لإقناع كريستنسن براتب أقل بكثير مما يتقاضاه حاليا، من أجل تمديد عقده.

وفي حال اتفاق الطرفين، فعلى الأرجح سيمتد عقد كريستنسن لموسم واحد، حتى صيف 2027.

وشارك المدافع الدنماركي في 17 مباراة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا.