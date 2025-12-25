المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

0 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

تراجع فالفيردي يثير القلق داخل ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:28 م 25/12/2025
فالفيردي وألونسو

ألونسو مع فالفيردي

أصبح فيديريكو فالفيردي أحد أبرز المخاوف داخل ريال مدريد في الوقت الحالي، بعد مستوى أداء مخيب للآمال من النجم الأوروجواياني في النصف الأول من الموسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، يسعى لاستعادة أفضل مستويات لاعب الوسط.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد اختتم عام 2025 بـ3 انتصارات متتالية، مما خفف الضغط على الفريق، لكن ألونسو يدرك تماما أن العديد من المشكلات لا تزال قائمة، من بينها مستوى فالفيردي.

ولم يسجل الأوروجوياني أي هدف هذا الموسم، ولم يُظهر الحضور الهجومي الحاسم الذي ميزه في المواسم السابقة.

بدأت علاقة ألونسو بفالفيردي بشكل إيجابي في كأس العالم للأندية، حيث لعب لاعب الوسط دورا محوريا وساهم في تسجيل الأهداف، أشاد به المدرب علنا آنذاك، واصفا إياه بـ"اللاعب الذي يتمناه أي مدرب".

إلا أن هذا التنوع في المهارات قد زاد من صعوبة موسم فالفيردي، بسبب إصابات داني كارفاخال وترينت ألكسندر-أرنولد، ليضطر في كثير من الأحيان للعب كظهير أيمن، بواقع 9 مباريات من أصل 22 مباراة خاضها هذا الموسم.

وقد أدى هذا الوضع إلى بعض التوتر عندما اعترف فالفيردي بأنه لا يشعر بالراحة في اللعب كظهير، مؤكدا أن هذا المركز لم يكن أبدا مركزه الطبيعي، على الرغم من أنه كان دائما متاحا لخدمة الفريق.

ريال مدريد الدوري الإسباني فيديريكو فالفيردي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

