أصبح فيديريكو فالفيردي أحد أبرز المخاوف داخل ريال مدريد في الوقت الحالي، بعد مستوى أداء مخيب للآمال من النجم الأوروجواياني في النصف الأول من الموسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، يسعى لاستعادة أفضل مستويات لاعب الوسط.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد اختتم عام 2025 بـ3 انتصارات متتالية، مما خفف الضغط على الفريق، لكن ألونسو يدرك تماما أن العديد من المشكلات لا تزال قائمة، من بينها مستوى فالفيردي.

ولم يسجل الأوروجوياني أي هدف هذا الموسم، ولم يُظهر الحضور الهجومي الحاسم الذي ميزه في المواسم السابقة.

بدأت علاقة ألونسو بفالفيردي بشكل إيجابي في كأس العالم للأندية، حيث لعب لاعب الوسط دورا محوريا وساهم في تسجيل الأهداف، أشاد به المدرب علنا آنذاك، واصفا إياه بـ"اللاعب الذي يتمناه أي مدرب".

إلا أن هذا التنوع في المهارات قد زاد من صعوبة موسم فالفيردي، بسبب إصابات داني كارفاخال وترينت ألكسندر-أرنولد، ليضطر في كثير من الأحيان للعب كظهير أيمن، بواقع 9 مباريات من أصل 22 مباراة خاضها هذا الموسم.

وقد أدى هذا الوضع إلى بعض التوتر عندما اعترف فالفيردي بأنه لا يشعر بالراحة في اللعب كظهير، مؤكدا أن هذا المركز لم يكن أبدا مركزه الطبيعي، على الرغم من أنه كان دائما متاحا لخدمة الفريق.