استغل لاعب وسط ريال مدريد، إدواردو كامافينجا، فترة عطلة عيد الميلاد التي منحها له ناديه، في زيارة أنغولا، مسقط رأسه، حيث عاش سنواته الأولى قبل انتقاله إلى أوروبا.

كامافينجا يستغل عطلة عيد الميلاد لزيارة أنجولا وإطلاق مشروع رياضي

وشهدت العاصمة لواندا لقاءً جمع كامافينجا، البالغ من العمر 23 عامًا، رفقة والديه، بمسؤولي وزارة الشباب والرياضة الأنجولية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء أكاديمية ومدرسة لكرة القدم تستهدف فئة الشباب، بدعم مباشر من وزير الدولة باولو ماديرا.

وأكد نجم ريال مدريد أن المشروع يأتي في إطار رغبته في رد الجميل لوطنه الأم، قائلًا في تصريحات عقب الاجتماع نقلها موقع "فوت ميركاتو": "اخترت إنشاء أكاديمية ومدرسة لكرة القدم هنا لأرد الجميل لبلدي الذي قدّم لي الكثير".

وأضاف: "هذا المشروع يملأني سعادة، ووالداي فخوران بي للغاية، كما أنني سعيد بالعودة إلى أنغولا والمساهمة في تنميتها".

وفي سياق آخر، تحدث كامافينجا عن بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث عبر عن دعمه لمنتخب أنجولا المعروف بلقب "بالانكاس نيجراس"، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدموه في نسخة 2023، رغم خروجهم من الدور ربع النهائي أمام منتخب نيجيريا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا