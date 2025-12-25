المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

0 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رد الجميل لمسقط رأسه.. كامافينجا يطلق مشروعًا رياضيًا في أنجولا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:57 م 25/12/2025
كامافينجا

إدواردو كامافينجا

استغل لاعب وسط ريال مدريد، إدواردو كامافينجا، فترة عطلة عيد الميلاد التي منحها له ناديه، في زيارة أنغولا، مسقط رأسه، حيث عاش سنواته الأولى قبل انتقاله إلى أوروبا.

كامافينجا يستغل عطلة عيد الميلاد لزيارة أنجولا وإطلاق مشروع رياضي

وشهدت العاصمة لواندا لقاءً جمع كامافينجا، البالغ من العمر 23 عامًا، رفقة والديه، بمسؤولي وزارة الشباب والرياضة الأنجولية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء أكاديمية ومدرسة لكرة القدم تستهدف فئة الشباب، بدعم مباشر من وزير الدولة باولو ماديرا.

وأكد نجم ريال مدريد أن المشروع يأتي في إطار رغبته في رد الجميل لوطنه الأم، قائلًا في تصريحات عقب الاجتماع نقلها موقع "فوت ميركاتو": "اخترت إنشاء أكاديمية ومدرسة لكرة القدم هنا لأرد الجميل لبلدي الذي قدّم لي الكثير".

وأضاف: "هذا المشروع يملأني سعادة، ووالداي فخوران بي للغاية، كما أنني سعيد بالعودة إلى أنغولا والمساهمة في تنميتها".

وفي سياق آخر، تحدث كامافينجا عن بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث عبر عن دعمه لمنتخب أنجولا المعروف بلقب "بالانكاس نيجراس"، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدموه في نسخة 2023، رغم خروجهم من الدور ربع النهائي أمام منتخب نيجيريا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

إدواردو كامافينجا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg