يتوقف مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، فيما يتعلق بالموسم المقبل، على اجتماع بين وكيل أعماله، بيني زهافي، وممثلي الدوري السعودي.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة خلال صيف العام المقبل 2026، ولم يجدد عقده حتى الآن، ويحظى اللاعب بإعجاب ميلان الإيطالي، شيكاغو فاير الأمريكي، إضافة إلى اهتمام الدوري السعودي بخدماته.

تطورات مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن خيار اللعب لمدة موسمين على الأقل في الدوري السعودي، يُعد خيارًا واردًا وجذابًا من الناحية المالية للاعب البولندي.

وشهد الأسبوع الماضي، ظهور اهتمام جاد من شيكاغو فاير الأمريكي، لكن عرضه المالي كان أقل بكثير من العرض الذي تلقاه اللاعب من الدوري السعودي.

ونوه التقرير بأن مستقبل ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026 سيُشكّل حيزًا كبيرًا من اهتمام نادي برشلونة، خلال يناير المقبل.

وكان ليفاندوفسكي، قد صرح مؤخرًا حول مستقبله، قبل مواجهة برشلونة وكلوب بروج، في دوري أبطال أوروبا، بالقول: "لستُ في عجلة من أمري لاتخاذ القرار".

وتدل العديد من المؤشرات على قرب رحيل ليفاندوفسكي، حيث فقد اللاعب مكانته في الفريق هذا الموسم، لصالح فيران توريس، الذي تفوق عليه تدريجيُا، ويمكن اعتباره الآن المهاجم الأساسي لبرشلونة.

ويعاني ليفا من مشاكل بدنية، حيث تعرض للإصابة خلال فترة الإعداد للموسم، وكذلك أثناء مشاركته مع منتخب بولندا في أكتوبر 2025؛ وغاب مؤخرًا عن مباراتين بسبب بعض الآلام البدنية.

والتقى ليفاندوفسكي ووكيله، بيني زهافي، قبل أسبوعين، في برشلونة، مع جريج برهالتر، المدير الرياضي لفريق شيكاغو فاير، حيث أكد الفريق الأمريكي اهتمامه بضم اللاعب.

وينتظر برشلونة القرار النهائي للمهاجم البولندي، حيث يستعد المدير الرياضي ديكو بالفعل لاحتمالية رحيله، في يناير القادم، لضمان الحصول على مقابل مالي، بدلاً من رحيله مجانًا في نهاية الموسم.

ويرغب برشلونة في احترام اللاعب الذي قدم مشوارًا مثاليًا طوال مواسمه الأربعة مع النادي، لكنه يدرك أنه حان وقت تمديد عقد فيران توريس، ثم البحث عن لاعب جديد.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ، خلال صيف 2022، نظير 45 مليون يورو، شارك البولندي ذي الـ37 عامًا في 165 مباراة بجميع البطولات، سجل 109 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.