المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 1
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"بين السعودية وأمريكا".. مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة على المحك

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:04 م 25/12/2025
احتفال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

يتوقف مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، فيما يتعلق بالموسم المقبل، على اجتماع بين وكيل أعماله، بيني زهافي، وممثلي الدوري السعودي.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة خلال صيف العام المقبل 2026، ولم يجدد عقده حتى الآن، ويحظى اللاعب بإعجاب ميلان الإيطالي، شيكاغو فاير الأمريكي، إضافة إلى اهتمام الدوري السعودي بخدماته.

تطورات مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن خيار اللعب لمدة موسمين على الأقل في الدوري السعودي، يُعد خيارًا واردًا وجذابًا من الناحية المالية للاعب البولندي.

وشهد الأسبوع الماضي، ظهور اهتمام جاد من شيكاغو فاير الأمريكي، لكن عرضه المالي كان أقل بكثير من العرض الذي تلقاه اللاعب من الدوري السعودي.

ونوه التقرير بأن مستقبل ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026 سيُشكّل حيزًا كبيرًا من اهتمام نادي برشلونة، خلال يناير المقبل.

وكان ليفاندوفسكي، قد صرح مؤخرًا حول مستقبله، قبل مواجهة برشلونة وكلوب بروج، في دوري أبطال أوروبا، بالقول: "لستُ في عجلة من أمري لاتخاذ القرار".

وتدل العديد من المؤشرات على قرب رحيل ليفاندوفسكي، حيث فقد اللاعب مكانته في الفريق هذا الموسم، لصالح فيران توريس، الذي تفوق عليه تدريجيُا، ويمكن اعتباره الآن المهاجم الأساسي لبرشلونة.

ويعاني ليفا من مشاكل بدنية، حيث تعرض للإصابة خلال فترة الإعداد للموسم، وكذلك أثناء مشاركته مع منتخب بولندا في أكتوبر 2025؛ وغاب مؤخرًا عن مباراتين بسبب بعض الآلام البدنية.

والتقى ليفاندوفسكي ووكيله، بيني زهافي، قبل أسبوعين، في برشلونة، مع جريج برهالتر، المدير الرياضي لفريق شيكاغو فاير، حيث أكد الفريق الأمريكي اهتمامه بضم اللاعب.

وينتظر برشلونة القرار النهائي للمهاجم البولندي، حيث يستعد المدير الرياضي ديكو بالفعل لاحتمالية رحيله، في يناير القادم، لضمان الحصول على مقابل مالي، بدلاً من رحيله مجانًا في نهاية الموسم.

ويرغب برشلونة في احترام اللاعب الذي قدم مشوارًا مثاليًا طوال مواسمه الأربعة مع النادي، لكنه يدرك أنه حان وقت تمديد عقد فيران توريس، ثم البحث عن لاعب جديد.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ، خلال صيف 2022، نظير 45 مليون يورو، شارك البولندي ذي الـ37 عامًا في 165 مباراة بجميع البطولات، سجل 109 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

مباراة برشلونة القادمة
الدوري السعودي برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي الميركاتو الشتوي شيكاغو فاير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg