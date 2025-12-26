يواصل مسؤولو نادي برشلونة البحث عن مدافع مركزي لتعزيز خط الدفاع، بعدما كشفت الأشهر الأولى من الموسم عن بعض الثغرات الدفاعية رغم تصدر الفريق بقيادة هانسي فليك ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.

وتأتي هذه الحاجة نتيجة سلسلة من النكسات في الدفاع، أبرزها إصابة أندرياس كريستنسن التي ستبعده عن الملاعب لمدة تقارب الأربعة أشهر، إضافة إلى مشاكل نفسية يعاني منها المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، الذي طلب إجازة للتعافي.

خيارات برشلونة في الدفاع

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يسعى برشلونة لإبرام صفقة شتوية لا تكلف النادي الكثير، مع التركيز على لاعبين ذوي خبرة يجيدون اللغة الإسبانية ويفضل أن يكونوا أيمن القدم.

ومن بين الأسماء المرشحة، يبرز نيكولاس أوتاميندي، مدافع بنفيكا، الذي ينتهي عقده هذا الصيف، كخيار مناسب للانضمام إلى الفريق الكتالوني.

في الوقت نفسه، يبدو أن برشلونة يفكر في خطوة مفاجئة تتمثل في التعاقد مع لويز فيليبي، المدافع الحالي لنادي رايو فاليكانو في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

كان فيليبي قد خاض فترة قصيرة مع أولمبيك مارسيليا لم تتجاوز سبع مباريات، وكانت تقييمات أدائه مخيبة للآمال، كما يعاني من إصابات متكررة أثارت مخاوف النادي بشأن لياقته البدنية.

ومع ذلك، فإن اسمه لا يزال مطروحًا على الطاولة كخيار بديل لتعزيز الدفاع على المدى القصير لمدة ستة أشهر.

