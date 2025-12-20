قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف ماركاو لاعب إشبيلية بسس تصرفاته في مباراة ريال مدريد.

وتلقى ماركاو بطاقة حمراء في مباراة إشبيلية وريال مدريد، يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

وأقرت لجنة الانضباط، بإيقاف ماركاو 6 مباريات، حيث تضمن تفصيل العقوبة مباراة واحدة بسبب الإنذار المزدوج والطرد الناتج عنه، وأربع مباريات بسبب الإهانات والتجاوزات اللفظية والمواقف المسيئة الموجهة إلى الحكم، ومباراة إضافية بسبب السلوك المخالف للنظام الرياضي الجيد.

وبحسب القرار التأديبي، فإنه بمجرد طرد قلب دفاع نادي إشبيلية، واجه اللاعب الحكم عن قرب بطريقة ترهيبية، واضطر زملاءه إلى الفصل بينهما، وفي طريقه إلى نفق غرف الملابس، تفوه بعبارات اعتبرت مسيئة قبل أن يركل كرة كانت موجودة في منطقة الحكم الرابع.

وجاء في التقرير: "واجهني ماركاو من مسافة قريبة وبطريقة مُرعبة، واضطر زملاءه إلى إبعاده، وعندما تم فصله، خاطبني بالعبارات التالية: 'يا ابن العاهرة'، ثم اتجه نحو النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس حيث ركل الكرة التي كانت في منطقة الحكم الرابع ".

قدم النادي حججًا وأدلة فيديو تدافع عن أن التعبير المستخدم كان تعبيرًا عامًا باللغة البرتغالية، وليس إهانة مباشرة، لكن اللجنة خلصت إلى أنه لا يوجد خطأ مادي واضح في تقرير الحكم وأبقت على قرينة صحة الحكم، مما أدى إلى تراكم العقوبات.

علاوة على ذلك، تم إيقاف المدرب ماتياس ألميدا لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقتين صفراوين ثم بطاقة حمراء خلال المباراة نفسها.