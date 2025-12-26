المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس مصر
زد

زد

1 0
14:30
نادي چي

نادي چي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

2 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

للمرة الثانية.. دي لا فوينتي يُتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:26 م 26/12/2025
دي لا فوينتي

لويس دي لا فوينتي

تُوِّج لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، للعام الثاني على التوالي، بجائزة الاتحاد الدولي لتاريخ والإحصاء (IFFHS) كأفضل مدرب في العالم.

وحصد لويس دي لا فوينتي جائزة المدرب الأفضل في العالم هذا العام 2025 وفقًا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بعدما حصد 136 نقطة.

وحصد مارتينيز رفقة منتخب إسبانيا لقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعدما انتصر على إنجلترا، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية، على الملعب الأولمبي في برلين.

وأشرف دي لا فوينتي على منتخب "لا روخا" خلال 37 مباراة رسمية، حقق الفوز في 30 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر خلال 3 آخرين.

واستطاع مدرب منتخب إسبانيا التفوق على مواطنه روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، والأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب راقصي التانجو، الفائزين بالجائزة خلال أعوام 2022 و2023.

وحل روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، في الوصافة برصيد 83 نقطة، بينما جاء ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين في المرتبة الثالثة بـ59 نقطة.

وتواجد ستالي سولباكين مدرب منتخب النرويج في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ومن بعده الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا خامسًا بـ41 نقطة.

في حين حل ديدييه ديشامب بالمرتبة السادسة وجمع 30 نقطة، وجاء وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب سابعًا برصيد 25 نقطة.

منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي جائزة أفضل مدرب في العالم الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

