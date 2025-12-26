تُوِّج لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، للعام الثاني على التوالي، بجائزة الاتحاد الدولي لتاريخ والإحصاء (IFFHS) كأفضل مدرب في العالم.

وحصد لويس دي لا فوينتي جائزة المدرب الأفضل في العالم هذا العام 2025 وفقًا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بعدما حصد 136 نقطة.

وحصد مارتينيز رفقة منتخب إسبانيا لقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعدما انتصر على إنجلترا، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية، على الملعب الأولمبي في برلين.

وأشرف دي لا فوينتي على منتخب "لا روخا" خلال 37 مباراة رسمية، حقق الفوز في 30 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر خلال 3 آخرين.

واستطاع مدرب منتخب إسبانيا التفوق على مواطنه روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، والأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب راقصي التانجو، الفائزين بالجائزة خلال أعوام 2022 و2023.

وحل روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، في الوصافة برصيد 83 نقطة، بينما جاء ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين في المرتبة الثالثة بـ59 نقطة.

وتواجد ستالي سولباكين مدرب منتخب النرويج في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ومن بعده الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا خامسًا بـ41 نقطة.

في حين حل ديدييه ديشامب بالمرتبة السادسة وجمع 30 نقطة، وجاء وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب سابعًا برصيد 25 نقطة.