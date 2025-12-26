يبحث نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد مع قلب دفاع جديد، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق.

وأثارت إصابة أندرياس كريستنسن المفاجئة في الركبة حالة من القلق والغموض داخل النادي، علاوة على الحالة النفسية المتراجعة لرونالدو أراوخو.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد برز اسم الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، ذي الـ37 عامًا، والذي ينتهي عقده مع بنفيكا بنهاية الموسم الحالي، على طاولة اهتمامات البارسا.

ونوه التقرير بأن أوتاميندي سيُحقق نتائج فورية، حيث يمكنه اللعب كقلب دفاع أيسر، لكن مدربه جوزيه مورينيو قدم طلبًا عاجلاً بسرعة تمديد عقده، لمنع انتقاله المحتمل إلى برشلونة خلال يناير 2026.

وأفاد التقرير بأن روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا، يرحب بتجديد عقد المدافع الأرجنتيني المخضرم، كونه ركيزة أساسية للفريق، ويخطط بنفيكا لتجديد عقده، لحرمان برشلونة من الصفقة.

وفي سياق متصل، أظهر أوتاميندي وعائلته راحة كبيرة بالحياة في لشبونة، ولذلك وقع عقدًا مع بنفيكا حتى 2026 ما يسمح له باللعب على أعلى مستوى والوصول إلى كأس العالم بجاهزية عالية.

ولم يتخذ برشلونة قرارًا نهائيًا بعد بشأن دخول الميركاتو الشتوي لتعويض كريستنسن، وسيكون أمام البارسا مهلة حتى 15 يناير لتقديم إثبات للجنة الطبية في رابطة الدوري الإسباني بأن إصابة اللاعب طويلة الأمد.

وسيسمح هذا الأمر للنادي الإسباني باستخدام 80% من راتب كريستنسن بتسجيل لاعب جديد، حيث سيكون أوتاميندي خيارًا مناسبًا، لكن بنفيكا لن يُسهّل عليه الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.