كلام فى الكورة
تصعيد خطير.. ريال مدريد يطالب برشلونة بتعويضات ضخمة بسبب أزمة نيجريرا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:27 م 26/12/2025
لابورتا - بيريز

بيريز - لابورتا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن فترة التقارب بين ريال مدريد ونظيره برشلونة قد انتهى، بسبب تداعيات أزمة نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق خوسيه نيجريرا.

وتدهورت الأمور بين برشلونة وريال مدريد، منذ أن قرر النادي الملكي المضي قدمًا في معركته القانونية على صعيد قضية خوسيه نيجريرا، حيث اتسمت العلاقة بين الناديين بطابع عدائي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فمن غير المرجح أن تغير الأحداث الأخيرة هذا الوضع، حيث طلب ريال مدريد رسميًا الاطلاع على سجلات وفواتير برشلونة خلال الفترة ما بين عامي 2010 إلى 2018.

ويتمثل الهدف من وراء طلب ريال مدريد بوضوح في الحصول على توضيحات دقيقة بشأن المدفوعات التي تم تقديمها لخوسيه نجيريرا.

علاوة على ذلك، أرسلت إدارة النادي العاصمي أيضًا إلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قائمة أسئلة للحصول على سرد مفصل من رئيس قلعة البلوجرانا.

وفي تطور مثير، أكد فلورنتينو بيريز في آخر اجتماع لأعضاء النادي، أنه يعتزم متابعة القضية حتى النهاية، حيث أشارت صحيفة "آس" أن ريال مدريد لا ينوي التوقف عند حكم المحكمة، بل سيمضي قدمًا في الأمر.

وتتمثل استراتيجية النادي العاصمي في مطالبة برشلونة بدفع تعويضات مالية ضخمة عن الأضرار التي يرى الأول أنها لحقت به وبالكرة الإسبانية، على إثر المدفوعات التي قدمها برشلونة لصالح نيجريرا.

وترجع تفاصيل قضية برشلونة وخوسيه نيجريرا إلى اتهام إدارة الأول بتقديم سلسلة من المدفوعات بلغت 8.4 ملايين يورو، إلى نيجريرا أثناء توليه منصب نائب رئيس لجنة الحكام.

وأفادت الإدعاء بأن هناك فواتير غير واضحة، مع وجود حالة من التضارب في شهادات مسؤولي برشلونة أمام القضاء، إضافة إلى تقارير ومعلومات مشكوك في صحة جدواها.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني خوسيه نيجريرا

