كشفت تقارير صحفية عن خطوة هامة من جانب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، حال عدم تجديد عقده.

وينتهي العقد الحالي لفينيسيوس جونيور داخل ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في صيف 2027، ولم يجدد عقده حتى الآن، بسبب مطالبته بامتيازات مالية ضخمة.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن فينيسيوس حال عدم تجديد عقده مع العملاق الإسباني سيرحل في الصيف المقبل، للحصول على أكبر عائد مادي من بيعه.

ونوه التقرير بأن النادي الملكي ينوي رصد مبلغ ضخم بقيمة 100 مليون يورو، لشراء البرتغالي الدولي فيتينينا، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبحث ريال مدريد عن صانع ألعاب جديد، وقد يبدو الأمر مثاليًا، حال كان الوافد الجديد فيتينيا، الذي يعتبر أحد أهم ركائز باريس سان جيرمان وسبب رئيسي في تتويجه بالسداسية التاريخية.

ونوه التقرير بأن عودة اسم فيتينيا للظهور مجددًا، كما حدث مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قبل أسابيع معدودة، يؤكد استراتيجية النادي الملكي الرامية إلى استبدال "فيني" حال عدم الاتفاق معه على التجديد.

وأطلقت جماهير النادي الملكي صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس خلال المباراة الماضية للفريق ضد إشبيلية، والتي فاز خلالها الأول (2-0)، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبناءً على الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "ماركا" فإن 86% من أكثر من 100 ألف مشجع صوتوا على أن فينيسيوس سبب مشاكل الفريق وطالبوا ببيعه لأن وضعه غير قابل للإصلاح.