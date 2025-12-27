المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

ريال مدريد يرفض طلب ألونسو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:53 ص 27/12/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

كشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ريال مدريد طلب تشابي ألونسو، المدير الفني، لدعم الفريق.

ريال مدريد يعاني من تذبذب الأداء والنتائج منذ بداية الموسم الحالي، الأول لألونسو كمدير فني، مما أثار شكوكا حول مستقبله.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن ألونسو طلب من إدارة الريال ضم لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي.

لكن بحسب ما يؤكده التقرير، رفض كبار مسؤولي ريال مدريد طلب ألونسو، إذ يعتقدون أن الخيارات الحالية في الفريق "أكثر من كافية" لتجاوز هذه المرحلة حتى الصيف المقبل.

يمتلك ريال مدريد عدة خيارات في خط الوسط تضم جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وأردا جولر وداني سيبايوس، وفيديريكو فالفيردي، مع توقع أن يلعب الأخير بشكل أساسي كظهير أيمن خلال الأسابيع القادمة.

وإلى جانب هذه الخيارات، يرى مسؤولو ريال مدريد أن ثنائي الأكاديمية تياجو بيتارش وخورخي سيستيرو هما لاعبان آخران يمكن لألونسو الاعتماد عليهما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الريال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف غريمه برشلونة المتصدر.

ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

