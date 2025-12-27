ريال مدريد يرفض طلب ألونسو

كشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ريال مدريد طلب تشابي ألونسو، المدير الفني، لدعم الفريق.

ريال مدريد يعاني من تذبذب الأداء والنتائج منذ بداية الموسم الحالي، الأول لألونسو كمدير فني، مما أثار شكوكا حول مستقبله.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن ألونسو طلب من إدارة الريال ضم لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي.

لكن بحسب ما يؤكده التقرير، رفض كبار مسؤولي ريال مدريد طلب ألونسو، إذ يعتقدون أن الخيارات الحالية في الفريق "أكثر من كافية" لتجاوز هذه المرحلة حتى الصيف المقبل.

يمتلك ريال مدريد عدة خيارات في خط الوسط تضم جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وأردا جولر وداني سيبايوس، وفيديريكو فالفيردي، مع توقع أن يلعب الأخير بشكل أساسي كظهير أيمن خلال الأسابيع القادمة.

وإلى جانب هذه الخيارات، يرى مسؤولو ريال مدريد أن ثنائي الأكاديمية تياجو بيتارش وخورخي سيستيرو هما لاعبان آخران يمكن لألونسو الاعتماد عليهما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الريال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف غريمه برشلونة المتصدر.