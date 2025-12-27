ألابا يقترب من مغادرة ريال مدريد

بات ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، قريبا من مغادرة النادي الملكي، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، ويمتد عقد اللاعب النمساوي حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي.

النادي الملكي يرغب في التخلص من ألابا منذ فترة، بعدما تراجع دوره في التشكيلة الأساسية بسبب سلسلة من الإصابات خلال الموسمين الماضيين، علما بأنه أحد أعلى اللاعبين أجرا في الفريق.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريوزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن مستقبل ألابا مع ريال مدريد لا يزال غير واضح، وعلى الأرجح فإنهما يتجهان لإنهاء تعاونهما في صيف 2026، موعد نهاية العقد.

لم يطرأ أي تغيير في هذه المرحلة، ولا يزال التواصل الرسمي بين الطرفين غائبا، ولكن هناك مؤشرات واضحة لاقتراب اللاعب من إنهاء قصته مع الفريق العاصمي.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ33 عاما شارك في 4 مباريات فقط مع الريال منذ بداية الموسم الحالي، لم يسجل خلالها أي أهداف.