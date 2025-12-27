المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

إعلان

ألابا يقترب من مغادرة ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:50 ص 27/12/2025
ألابا

ديفيد ألابا

بات ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، قريبا من مغادرة النادي الملكي، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، ويمتد عقد اللاعب النمساوي حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي.

النادي الملكي يرغب في التخلص من ألابا منذ فترة، بعدما تراجع دوره في التشكيلة الأساسية بسبب سلسلة من الإصابات خلال الموسمين الماضيين، علما بأنه أحد أعلى اللاعبين أجرا في الفريق.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريوزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن مستقبل ألابا مع ريال مدريد لا يزال غير واضح، وعلى الأرجح فإنهما يتجهان لإنهاء تعاونهما في صيف 2026، موعد نهاية العقد.

لم يطرأ أي تغيير في هذه المرحلة، ولا يزال التواصل الرسمي بين الطرفين غائبا، ولكن هناك مؤشرات واضحة لاقتراب اللاعب من إنهاء قصته مع الفريق العاصمي.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ33 عاما شارك في 4 مباريات فقط مع الريال منذ بداية الموسم الحالي، لم يسجل خلالها أي أهداف.

ريال مدريد الدوري الإسباني ديفيد ألابا

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
