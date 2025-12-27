"رحيل مشروط".. غموض حول مستقبل تير شتيجن مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن تزايد حالة الغموض حول مصير الألماني مارك أندريه تير شتيجن مع نادي برشلونة الإسباني.

ويتطلع برشلونة لفتح باب الرحيل أمام الحارس الألماني خلال الميركاتو الشتوي القادم، لكي يحصل على فرصة للمشاركة، مع التخلص من عبء راتبه الكبير.

وارتبط اسم بالانتقال إلى جيرونا على سبيل الإعارة في يناير المقبل، إلا أن هذه الخطوة تبدو معقدة للغاية بسبب راتبه الضخم؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت".

ونوه التقرير بأن تير شتيجن لا يتنازل في معركته للدفاع عن امتيازات عقده مع النادي الكتالوني، والممتد حتى 2028، حيث يعلم أنه يملك الأفضلية في القرار.

ونوه تقرير "سبورت" بأن الضغوطات من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم على اللاعب لإيجاد فريق والحصول على دقائق لعب، قبل كأس العالم 2026 جعلته يغير موقفه.

حتى الآن، يبدو أن رحيل اللاعب ممكن فقط إذا قدم نادٍ أوروبي كبير عرضًا ليكون الحارس الأساسي، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، لا سيما أن أستون فيلا تراجع عن الصفقة مؤخرًا.

وأكد برشلونة أنه لن يضغط علي تير شتيجن، حيث يعرف الأخير دوره في الفريق، ولذلك يجب أن يقرر مستقبله، حيث يحترم النادي قيادته واحترافيته وقراره.

وسيقوم المدير الرياضي ديكو بمساعدة شتيجن عندما يطلب الرحيل سواء بالانتقال أو الإعارة، علاوة على أن خيار فسخ العقد متاح، لكن اللاعب لن يوافق على التخلي عن راتبه.

في برشلونة يثقون بإمكانية حل الموقف، لكنهم لا يغلقون الباب أمام استمراره، لأنه حارس مضمون يمكنه المساعدة في غياب خوان جارسيا.

بينما في الميركاتو الصيفي المقبل، سيكون على شتيجن ضرورة الرحيل، مع التوصل إلى أفضل اتفاق يخدم الطرفين ماليًا ورياضيًا.