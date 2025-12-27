المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 0
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

0 0
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

"رحيل مشروط".. غموض حول مستقبل تير شتيجن مع برشلونة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

02:34 م 27/12/2025
تير شتيجن

مارك أندريه تير شتيجن

كشفت تقارير صحفية، عن تزايد حالة الغموض حول مصير الألماني مارك أندريه تير شتيجن مع نادي برشلونة الإسباني.

ويتطلع برشلونة لفتح باب الرحيل أمام الحارس الألماني خلال الميركاتو الشتوي القادم، لكي يحصل على فرصة للمشاركة، مع التخلص من عبء راتبه الكبير.

وارتبط اسم بالانتقال إلى جيرونا على سبيل الإعارة في يناير المقبل، إلا أن هذه الخطوة تبدو معقدة للغاية بسبب راتبه الضخم؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت".

ونوه التقرير بأن تير شتيجن لا يتنازل في معركته للدفاع عن امتيازات عقده مع النادي الكتالوني، والممتد حتى 2028، حيث يعلم أنه يملك الأفضلية في القرار.

ونوه تقرير "سبورت" بأن الضغوطات من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم على اللاعب لإيجاد فريق والحصول على دقائق لعب، قبل كأس العالم 2026 جعلته يغير موقفه.

حتى الآن، يبدو أن رحيل اللاعب ممكن فقط إذا قدم نادٍ أوروبي كبير عرضًا ليكون الحارس الأساسي، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، لا سيما أن أستون فيلا تراجع عن الصفقة مؤخرًا.

وأكد برشلونة أنه لن يضغط علي تير شتيجن، حيث يعرف الأخير دوره في الفريق، ولذلك يجب أن يقرر مستقبله، حيث يحترم النادي قيادته واحترافيته وقراره.

وسيقوم المدير الرياضي ديكو بمساعدة شتيجن عندما يطلب الرحيل سواء بالانتقال أو الإعارة، علاوة على أن خيار فسخ العقد متاح، لكن اللاعب لن يوافق على التخلي عن راتبه.

في برشلونة يثقون بإمكانية حل الموقف، لكنهم لا يغلقون الباب أمام استمراره، لأنه حارس مضمون يمكنه المساعدة في غياب خوان جارسيا.

بينما في الميركاتو الصيفي المقبل، سيكون على شتيجن ضرورة الرحيل، مع التوصل إلى أفضل اتفاق يخدم الطرفين ماليًا ورياضيًا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني مارك أندريه تير شتيجن

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

