أبرزها ضد مدريد.. تقارير: لجنة حكام الليجا أقرت بوجود 10 أخطاء باستخدام تقنية الفيديو

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:25 م 27/12/2025
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن لجنة الحكام في الدوري الإسباني أقرت بوجود 10 أخطاء تحكيمية باستخدام تقنية الفيديو المساعد خلال 51 مباراة خضعت للمراجعة في الموسم الجاري من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن اللجنة أشارت في تقريرها الرسمي إلى أن أتلتيكو مدريد وبرشلونة كانا الأكثر استفادة من هذه القرارات، حيث جاءت العديد من القرارات التحكيمية لصالحهما بشكل مباشر، ما ساهم في تعزيز نتائجهما على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

في المقابل، كان ريال مدريد الفريق الأكثر تضرراً من أخطاء تقنية الفيديو وفقًا للتقارير، حيث تم تجاهل أو تعديل بعض القرارات التحكيمية التي كانت قد تفيد الفريق الأبيض في عدة مناسبات.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراجعة استخدام تقنية الفيديو لتحسين دقة القرارات وتقليل الأخطاء في المباريات المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل أهمية الاستفادة من التجارب السابقة لتطوير النظام وضمان العدالة لجميع الفرق في الدوري.

ويشهد الموسم الحالي في الدوري الإسباني منافسة شرسة بين الأندية وأبرزها برشلونة وريال مدريد، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الأول في جدول الترتيب بـ 46 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني تقنية الفيديو فريق برشلونة فريق ريال مدريد

