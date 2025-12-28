تقارير: برشلونة يرغب في ضم ناثان آكي.. وعقبة وحيدة

كشفت تقارير صحفية، عن رعبة نادي برشلونة، في التعاقد ناثان آكي، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب نادي برشلونة، في تعويض إصابة أندرياس كريستنسن، بالرباط الصليبي، وغيابه حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة أبدى اهتمامًا بضم آكي من نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد التقرير، أن مانشستر سيتي منفتح على رحيل آكي إلى نادي برشلونة، لكنه يشترط رحيله بشكل نهائي.

وزعمت الصحيفة، أن نادي برشلونة يرغب في ضم آكي لمدة 6 أشهر مع أفضلية الشراء بنهاية الموسم الجاري.

ومن جانبه، يفضل المدافع الهولندي الرحيل عن صفوف برشلونة في شهر يناير المقبل؛ من أجل الحصول على فرصة مشاركة أعلى في باقي الموسم.

وشارك صاحب الـ30 عامًا في 14 مباراة رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع البطولات والمسابقات، ولم يسجل أو يصنع.

ويملك ناثان آكي عقدًا مع نادي مانشستر سيتي حتى يونينو 2027.

ومن جهة أخرى، هناك مخاوف لدى برشلونة حول قدرة رونالد أراوخو، على العودة من جديد، بعدما حصل على إجازة من أجل المعالجة النفسية.

وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن أراوخو سوف يعود في مباراة برشلونة القادمة أمام إسبانيول يوم 3 يناير.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة.