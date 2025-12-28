المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

- -
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

تقارير: برشلونة يرغب في ضم ناثان آكي.. وعقبة وحيدة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:51 ص 28/12/2025
ناثان آكي

ناثان آكي

كشفت تقارير صحفية، عن رعبة نادي برشلونة، في التعاقد ناثان آكي، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب نادي برشلونة، في تعويض إصابة أندرياس كريستنسن، بالرباط الصليبي، وغيابه حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة أبدى اهتمامًا بضم آكي من نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد التقرير، أن مانشستر سيتي منفتح على رحيل آكي إلى نادي برشلونة، لكنه يشترط رحيله بشكل نهائي.

وزعمت الصحيفة، أن نادي برشلونة يرغب في ضم آكي لمدة 6 أشهر مع أفضلية الشراء بنهاية الموسم الجاري.

ومن جانبه، يفضل المدافع الهولندي الرحيل عن صفوف برشلونة في شهر يناير المقبل؛ من أجل الحصول على فرصة مشاركة أعلى في باقي الموسم.

وشارك صاحب الـ30 عامًا في 14 مباراة رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع البطولات والمسابقات، ولم يسجل أو يصنع.

ويملك ناثان آكي عقدًا مع نادي مانشستر سيتي حتى يونينو 2027.

ومن جهة أخرى، هناك مخاوف لدى برشلونة حول قدرة رونالد أراوخو، على العودة من جديد، بعدما حصل على إجازة من أجل المعالجة النفسية.

وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن أراوخو سوف يعود في مباراة برشلونة القادمة أمام إسبانيول يوم 3 يناير.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة.   

 

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

