مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00
السودان

السودان

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

تقارير: جالاتا سراي التركي يحلم بالتعاقد مع روديجر

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:09 م 28/12/2025
روديجر

روديجر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق جالاتا سراي التركي يرغب في التعاقد مع النجم الألماني أنطونيو روديجر، مدافع فريق ريال مدريد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة أس الإسبانية، أن اللاعب لا يزال يملك بعض الخيارات في حال عدم تجديد عقده مع فريق ريال مدريد، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2026، كما هناك احتمال كبير لرحيل اللاعب عن الفريق وفقًا للتقارير.

ويأتي ذلك في ظل سعي بعض الأندية في التعاقد مع اللاعب، حيث يعد فريق جالاتا سراي من أبرزهم، إذ تلتزم إدارة النادي الصمت حول هذا الأمر، في الوقت الذي يمتلكون فيه بعض العناصر المميزة في خط الدفاع.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا منفتحًا على الاستماع إلى كافة العروض المقدمة إليه في الفترة المقبلة، حيث يدخل باريس سان جيرمان أيضًا من ضمن قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب، في ظل رغبة لويس إنريكي المدير الفني للفريق في التعاقد مع اللاعب.

ويعد أيضًا فريق تشيلسي من أبرز الأندية المرشحة بالنسبة للاعب في حال رحيله، حيث أكدت تقارير إنجليزية في وقت سابق أن روديجر سيعود مجددًا إلى البلوز إذا قرر الرحيل عن الملكي.

مباراة ريال مدريد القادمة
جالاتا سراي أنطونيو روديجر جالاتا سراي التركي روديجر

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

