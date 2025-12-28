تقارير: جالاتا سراي التركي يحلم بالتعاقد مع روديجر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق جالاتا سراي التركي يرغب في التعاقد مع النجم الألماني أنطونيو روديجر، مدافع فريق ريال مدريد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة أس الإسبانية، أن اللاعب لا يزال يملك بعض الخيارات في حال عدم تجديد عقده مع فريق ريال مدريد، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2026، كما هناك احتمال كبير لرحيل اللاعب عن الفريق وفقًا للتقارير.

ويأتي ذلك في ظل سعي بعض الأندية في التعاقد مع اللاعب، حيث يعد فريق جالاتا سراي من أبرزهم، إذ تلتزم إدارة النادي الصمت حول هذا الأمر، في الوقت الذي يمتلكون فيه بعض العناصر المميزة في خط الدفاع.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا منفتحًا على الاستماع إلى كافة العروض المقدمة إليه في الفترة المقبلة، حيث يدخل باريس سان جيرمان أيضًا من ضمن قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب، في ظل رغبة لويس إنريكي المدير الفني للفريق في التعاقد مع اللاعب.

ويعد أيضًا فريق تشيلسي من أبرز الأندية المرشحة بالنسبة للاعب في حال رحيله، حيث أكدت تقارير إنجليزية في وقت سابق أن روديجر سيعود مجددًا إلى البلوز إذا قرر الرحيل عن الملكي.