استحوذ فريق برشلونة على جوائز الأفضل في 2025، وذلك على هامش حفل "جلوب سوكر" مساء اليوم الأحد، في مدينة دبي الإماراتية.

وقام خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بتسلم جوائز الأفضل في عام 2025، عن الدوري الإسباني "لا ليجا".

وتقوم رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بصفتها شريكًا استراتيجيًا لجوائز "جلوب سوكر"، بمنح الفائزين جوائز موسم 2024-2025 في دبي.

برشلونة يستحوذ على جوائز الأفضل في إسبانيا

نال الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، جائزة أفضل مدرب في موسم 2025، بعدما قاد الفريق للتتويج بالثلاثية المحلية "الدوري، كأس الملك، والسوبر".

وحصد الجناح البرازيلي رافينيا دياز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، عقب تقديم مستوى فردي وجماعي مذهل طيلة الموسم الماضي.

ونجح رافينيا، في التفوق على الكثير من نجوم الليجا خلال الموسم الماضي، ومنهم زميليه في برشلونة بيدري جونزاليس، ولامين يامال.

وانتزع جوهرة البارسا، لامين يامال، جائزة أفضل لاعب تحت 20 عامًا في الدوري الإسباني، ويعد أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم، في السنوات القليلة الماضية.

وأخيرًا، ظفر السلوفيني، يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، بجائزة التصدي الأفضل في بطولة الدوري الإسباني، وكان أمام ريال سوسيداد.