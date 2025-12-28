المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

0 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

برشلونة يستحوذ على جوائز الأفضل في الدوري الإسباني لعام 2025

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:23 م 28/12/2025
لامين يامال

لامين يامال

استحوذ فريق برشلونة على جوائز الأفضل في 2025، وذلك على هامش حفل "جلوب سوكر" مساء اليوم الأحد، في مدينة دبي الإماراتية.

وقام خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بتسلم جوائز الأفضل في عام 2025، عن الدوري الإسباني "لا ليجا".

وتقوم رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بصفتها شريكًا استراتيجيًا لجوائز "جلوب سوكر"، بمنح الفائزين جوائز موسم 2024-2025 في دبي.

برشلونة يستحوذ على جوائز الأفضل في إسبانيا

نال الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، جائزة أفضل مدرب في موسم 2025، بعدما قاد الفريق للتتويج بالثلاثية المحلية "الدوري، كأس الملك، والسوبر".

وحصد الجناح البرازيلي رافينيا دياز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، عقب تقديم مستوى فردي وجماعي مذهل طيلة الموسم الماضي.

ونجح رافينيا، في التفوق على الكثير من نجوم الليجا خلال الموسم الماضي، ومنهم زميليه في برشلونة بيدري جونزاليس، ولامين يامال.

وانتزع جوهرة البارسا، لامين يامال، جائزة أفضل لاعب تحت 20 عامًا في الدوري الإسباني، ويعد أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم، في السنوات القليلة الماضية.

وأخيرًا، ظفر السلوفيني، يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، بجائزة التصدي الأفضل في بطولة الدوري الإسباني، وكان أمام ريال سوسيداد.

مباراة برشلونة القادمة
الدوري الإسباني لامين يامال هانز فليك يان أوبلاك رافينيا دياز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

