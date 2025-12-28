كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يواصل تمسكه بلاعبه الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، في ظل اهتمام أوروبي متزايد باللاعب، أبرزه من نابولي الذي استفسر عن إمكانية ضمه على سبيل الإعارة في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد ترى أن ماستانتونو جزء أساسي من مشروع الفريق طويل الأمد، حيث تضع الإدارة ثقة كبيرة في قدراته، وهو ما عكسته صفقة ضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

وحجز اللاعب مكانه في التشكيل الأساسي في فريق ريال مدريد خلال جولتين فقط تحت قيادة تشابي ألونسو، ليصبح ثاني أصغر لاعب يظهر بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

في حين، دوّن الأرجنتيني اسمه في التاريخ بتسجيله هدفه الأول في الليجا أمام ليفانتي، ليصبح رابع أصغر هداف في تاريخ النادي بعمر 18 عامًا و40 يومًا فقط.

وأكدت التقارير أنه برغم تعرض ماستانتونو لإصابة عضلية في الفخذ مطلع نوفمبر الماضي، فلا يزال ريال مدريد يراهن على عودته القوية.

ويأمل ماستانتونو في انطلاقة جديدة خلال عام 2026، سواء مع النادي أو المنتخب الأرجنتيني الذي يرغب اللاعب أن يكون جزء منه في بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.