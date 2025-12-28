المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: ريال مدريد يغلق الباب أمام إعارة ماستانتونو

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:00 م 28/12/2025
ماستانتونو

ماستانتونو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يواصل تمسكه بلاعبه الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، في ظل اهتمام أوروبي متزايد باللاعب، أبرزه من نابولي الذي استفسر عن إمكانية ضمه على سبيل الإعارة في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد ترى أن ماستانتونو جزء أساسي من مشروع الفريق طويل الأمد، حيث تضع الإدارة ثقة كبيرة في قدراته، وهو ما عكسته صفقة ضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

وحجز اللاعب مكانه في التشكيل الأساسي في فريق ريال مدريد خلال جولتين فقط تحت قيادة تشابي ألونسو، ليصبح ثاني أصغر لاعب يظهر بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

في حين، دوّن الأرجنتيني اسمه في التاريخ بتسجيله هدفه الأول في الليجا أمام ليفانتي، ليصبح رابع أصغر هداف في تاريخ النادي بعمر 18 عامًا و40 يومًا فقط.

وأكدت التقارير أنه برغم تعرض ماستانتونو لإصابة عضلية في الفخذ مطلع نوفمبر الماضي، فلا يزال ريال مدريد يراهن على عودته القوية.

ويأمل ماستانتونو في انطلاقة جديدة خلال عام 2026، سواء مع النادي أو المنتخب الأرجنتيني الذي يرغب اللاعب أن يكون جزء منه في بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد مدريد ماستانتونو فريق ريال مدريد رحيل ماستانتونو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg