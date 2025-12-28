المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدافع بنفيكا على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:24 م 28/12/2025
أراوخو

أراوخو - رافينيا

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد مع قلب دفاع جديد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق.

وأثارت إصابة أندرياس كريستنسن المفاجئة في الركبة حالة من القلق والغموض داخل النادي، علاوة على الحالة النفسية المتراجعة لرونالد أراوخو.

برشلونة يستهدف ضم مدافع بنفيكا

ويحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" يحظى توماس أراوخو، لاعب بنفيكا البرتغالي صاحب الـ23 عامًا، بإعجاب نادي برشلونة، كونه قادرًا على اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي.

وانتهز وكيل أعمال أراوخو الفرصة من أجل التقرب إلى برشلونة ومحاولة تسويق اللاعب، الذي يحلم بالانتقال إلى "كامب نو" خلال المستقبل القريب.

ويمتلك أراوخو الصفات التي يبحث عنها المدرب الألماني هانز فليك، إذ يلعب كمدافع متقدم، ويمتلك سرعة ومهارة فنية كبيرة، وهو ما يتماشى مع أسلوب برشلونة.

وأضاف التقرير بأنه: "سيكون من المفاجئ أن يتحرك برشلونة لضم أراوخو، رغم أنه خيارًا يبحث عنه النادي الكتالوني، لتعويض رحيل المدافع الباسكي إينيجو مارتينيز".

ويرتبط أراوخو بعقد مع بنفيكا حتى عام 2029، لذا يحتاج برشلونة للتوصل إلى اتفاق على ضم المدافع المتألق بسعر مناسب، نظرًا لأزمة النادي المالية.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة بنفيكا الدوري الإسباني توماس أراوخو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg