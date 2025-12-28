مدافع بنفيكا على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد مع قلب دفاع جديد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق.

وأثارت إصابة أندرياس كريستنسن المفاجئة في الركبة حالة من القلق والغموض داخل النادي، علاوة على الحالة النفسية المتراجعة لرونالد أراوخو.

برشلونة يستهدف ضم مدافع بنفيكا

ويحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" يحظى توماس أراوخو، لاعب بنفيكا البرتغالي صاحب الـ23 عامًا، بإعجاب نادي برشلونة، كونه قادرًا على اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي.

وانتهز وكيل أعمال أراوخو الفرصة من أجل التقرب إلى برشلونة ومحاولة تسويق اللاعب، الذي يحلم بالانتقال إلى "كامب نو" خلال المستقبل القريب.

ويمتلك أراوخو الصفات التي يبحث عنها المدرب الألماني هانز فليك، إذ يلعب كمدافع متقدم، ويمتلك سرعة ومهارة فنية كبيرة، وهو ما يتماشى مع أسلوب برشلونة.

وأضاف التقرير بأنه: "سيكون من المفاجئ أن يتحرك برشلونة لضم أراوخو، رغم أنه خيارًا يبحث عنه النادي الكتالوني، لتعويض رحيل المدافع الباسكي إينيجو مارتينيز".

ويرتبط أراوخو بعقد مع بنفيكا حتى عام 2029، لذا يحتاج برشلونة للتوصل إلى اتفاق على ضم المدافع المتألق بسعر مناسب، نظرًا لأزمة النادي المالية.