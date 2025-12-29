المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ميندي جاهز للمشاركة مع ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:47 م 29/12/2025
ميندي

فيرلاند ميندي

أكدت تقارير إعلامية جاهزية فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد، للمشاركة مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

ومنذ إصابته بتمزق في أوتار الركبة في شهري أبريل الماضي، بختام الموسم المنصرم، لم يلعب ميندي سوى مباراة واحدة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في شهر نوفمبر.

وتعرض الظهير الفرنسي لإصابة عضلية أخرى عقب تلك المباراة أبعدته عن الملاعب لبقية العام، لكن وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيعود للمشاركة في المباراة المقبلة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل.

وجلس ميندي على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد الأخيرة في عام 2025 ضد إشبيلية في الليجا، ولكن نظرا لعدم جاهزيته الكاملة، لم يتم المخاطرة بإشراكه. وأشار التقرير إلى أن اللاعب بذل جهدا كبيرا خلال فترة التوقف الشتوية، لكي أن يكون في أفضل حالاته البدنية
لمباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد في السعودية يوم 8 يناير الحالي.

وأثبت ألفارو كاريراس نفسه كظهير أيسر أساسي لريال مدريد منذ انتقاله من بنفيكا في الصيف، لكن هناك مكانا في تشكيلة ألونسو لميندي كبديل له، بعدما عانى فران جارسيا من تراجع في مستواه هذا الموسم.

ريال مدريد الدوري الإسباني فيرلاند ميندي

