جيرونا يرغب في ضم تير شتيجن

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي جيرونا في التعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة.

شتيجن عاد مؤخرا إلى تدريبات برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، كما شارك في مباراة بكأس ملك إسبانيا، لكن استمراره لا يزال محل شك، بعد ابتعاده عن خطط المدرب هانز فليك.

وظهرت مؤخرا أنباء متضاربة بخصوص موقف شتيجن من مغادرة برشلونة، بعدما تسبب في أزمة ببداية الموسم لتمسكه بالاستمرار، علما بأنه يحتل المركز الثالث في اختيارات فليك بعد خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جيرونا "سيبذل كل جهده للتعاقد مع تير شتيجن"، وذلك لاقتراب رحيل حارسه دومينيك ليفاكوفيتش.

وفي الوقت الحالي لا يملك جيرونا إلا خيار واحد يتمثل في استعارة تير شتيجن من جاره الكتالوني، إذ لا يمكنه تحمل تكلفة التوقيع معه بشكل دائم.

ويراهن جيرونا على رغبة حارس المرمى الألماني في الاستمرار بإسبانيا، وفي مدينة مجاورة لبرشلونة، مما يجعل خيار الانضمام إلى النادي خيارا مناسبا أيضا لعائلته، فضلا عن منحه فرصة المنافسة بانتظام للحفاظ على مكانته الأساسية بالمنتخب.

جدير بالذكر أن عقد شتيجن مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028، علما بأنه يتقاضى راتبا مرتفعا يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.