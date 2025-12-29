المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جيرونا يرغب في ضم تير شتيجن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:48 م 29/12/2025
تير شتيجن

مارك أندريه تير شتيجن

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي جيرونا في التعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة.

شتيجن عاد مؤخرا إلى تدريبات برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، كما شارك في مباراة بكأس ملك إسبانيا، لكن استمراره لا يزال محل شك، بعد ابتعاده عن خطط المدرب هانز فليك.

وظهرت مؤخرا أنباء متضاربة بخصوص موقف شتيجن من مغادرة برشلونة، بعدما تسبب في أزمة ببداية الموسم لتمسكه بالاستمرار، علما بأنه يحتل المركز الثالث في اختيارات فليك بعد خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جيرونا "سيبذل كل جهده للتعاقد مع تير شتيجن"، وذلك لاقتراب رحيل حارسه دومينيك ليفاكوفيتش.

وفي الوقت الحالي لا يملك جيرونا إلا خيار واحد يتمثل في استعارة تير شتيجن من جاره الكتالوني، إذ لا يمكنه تحمل تكلفة التوقيع معه بشكل دائم.

ويراهن جيرونا على رغبة حارس المرمى الألماني في الاستمرار بإسبانيا، وفي مدينة مجاورة لبرشلونة، مما يجعل خيار الانضمام إلى النادي خيارا مناسبا أيضا لعائلته، فضلا عن منحه فرصة المنافسة بانتظام للحفاظ على مكانته الأساسية بالمنتخب.

جدير بالذكر أن عقد شتيجن مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028، علما بأنه يتقاضى راتبا مرتفعا يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.

برشلونة الدوري الإسباني مارك أندريه تير شتيجن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg