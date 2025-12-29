المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تقارير: راموس ينتظر عروضا فرنسية وإسبانية في شهر يناير

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:11 م 29/12/2025
راموس

سيرجيو راموس

يعتزم سيرجيو راموس، مدافع نادي مونتيري المكسيكي السابق، الانتقال إلى خطوة جديدة في الفترة المقبلة.

ورحل سيريجو راموس، عن صفوف مونتيري المكسيكي في بداية شهر ديسمبر الجاري، بعد نهاية عقده.

ولكن صاحب الـ 39 عامًا، يستعد للانضمام إلى نادٍ جديد في شهر يناير المقبل، حيث يريد مواصلة مسيرته.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن المدافع الإسباني منفتح على جميع الدوريات الأوروبية ذات المستوى التنافسي المعقول، بما في ذلك الدوري الفرنسي.

وتشير الصحيفة إلى أن عروضًا من أندية فرنسية قد تصل إلى اللاعب، وأنه سيستمع إليها جميعًا، كما أنه سيولي اهتمامًا للفرص المتاحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، أو في البرتغال وتركيا.

وانتشرت مؤخرًا تقارير عن اهتمام جاد من أندية مثل مانشستر يونايتد وميلان، بينما من المرجح أن تتحرك أندية الدوري الأمريكي، والسعودية قريبًا.

وكان راموس قد انضم إلى نادي مونتيري المكسيكي، في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن إشبيلية.

وشارك راموس في 25 مباراة رفقة مونتيري، حيث سجل 4 أهداف.

 

الدوري الفرنسي الدوري الإسباني سيرجيو راموس

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3

ترتيب المجموعة الآن: مصر 6 - جنوب أفريقيا 3 - زيمبابوي 1 - أنجولا 1

