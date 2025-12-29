تقارير: راموس ينتظر عروضا فرنسية وإسبانية في شهر يناير

يعتزم سيرجيو راموس، مدافع نادي مونتيري المكسيكي السابق، الانتقال إلى خطوة جديدة في الفترة المقبلة.

ورحل سيريجو راموس، عن صفوف مونتيري المكسيكي في بداية شهر ديسمبر الجاري، بعد نهاية عقده.

ولكن صاحب الـ 39 عامًا، يستعد للانضمام إلى نادٍ جديد في شهر يناير المقبل، حيث يريد مواصلة مسيرته.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن المدافع الإسباني منفتح على جميع الدوريات الأوروبية ذات المستوى التنافسي المعقول، بما في ذلك الدوري الفرنسي.

وتشير الصحيفة إلى أن عروضًا من أندية فرنسية قد تصل إلى اللاعب، وأنه سيستمع إليها جميعًا، كما أنه سيولي اهتمامًا للفرص المتاحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، أو في البرتغال وتركيا.

وانتشرت مؤخرًا تقارير عن اهتمام جاد من أندية مثل مانشستر يونايتد وميلان، بينما من المرجح أن تتحرك أندية الدوري الأمريكي، والسعودية قريبًا.

وكان راموس قد انضم إلى نادي مونتيري المكسيكي، في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن إشبيلية.

وشارك راموس في 25 مباراة رفقة مونتيري، حيث سجل 4 أهداف.