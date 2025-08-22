شهدت مدينة مانشستر اليوم تحركات جديدة في ملف مستقبل جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي، بعدما ظهر وكيله إنزو رايولا في مقر نادي مانشستر سيتي لإجراء محادثات حول الصفقة المحتملة.

وكيل دوناروما في مانشستر

ووفقًا لموقع Football Italia، أبلغت إدارة باريس سان جيرمان اللاعب بضرورة البحث عن نادٍ جديد هذا الصيف، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، خوفًا من رحيله مجانًا.

ويعد مانشستر سيتي المرشح الأبرز لضم الحارس الإيطالي، حيث أكدت تقارير صحفية أن رايولا بدأ بالفعل مناقشة الشروط الشخصية مع إدارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات ألفريدو بيدولا قد أشار منذ أسابيع إلى أن سيتي هو الوجهة الأكثر احتمالًا لدوناروما، خاصة بعد انطلاق المفاوضات الرسمية بين الناديين في 19 أغسطس.

وتشير المصادر إلى أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، معجب بقدرات الحارس صاحب الـ25 عامًا، ومستعد للتكيف مع أسلوب لعبه حتى وإن تطلب الأمر تقليل اعتماده على البناء من الخلف عبر الحارس، وهو ما يشكّل اختلافًا عن فلسفته المعتادة.

