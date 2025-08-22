المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تطور جديد في مستقبل دوناروما.. وكيله يظهر في مانشستر سيتي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:51 م 22/08/2025
دوناروما

جيانلويجي دوناروما

شهدت مدينة مانشستر اليوم تحركات جديدة في ملف مستقبل جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي، بعدما ظهر وكيله إنزو رايولا في مقر نادي مانشستر سيتي لإجراء محادثات حول الصفقة المحتملة.

وكيل دوناروما في مانشستر

ووفقًا لموقع Football Italia، أبلغت إدارة باريس سان جيرمان اللاعب بضرورة البحث عن نادٍ جديد هذا الصيف، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، خوفًا من رحيله مجانًا.

سيتي يعلن تمديد عقد روبن دياز حتى 2029

ويعد مانشستر سيتي المرشح الأبرز لضم الحارس الإيطالي، حيث أكدت تقارير صحفية أن رايولا بدأ بالفعل مناقشة الشروط الشخصية مع إدارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات ألفريدو بيدولا قد أشار منذ أسابيع إلى أن سيتي هو الوجهة الأكثر احتمالًا لدوناروما، خاصة بعد انطلاق المفاوضات الرسمية بين الناديين في 19 أغسطس.

وتشير المصادر إلى أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، معجب بقدرات الحارس صاحب الـ25 عامًا، ومستعد للتكيف مع أسلوب لعبه حتى وإن تطلب الأمر تقليل اعتماده على البناء من الخلف عبر الحارس، وهو ما يشكّل اختلافًا عن فلسفته المعتادة.

مرموش يتحدث عن.. مستوى صلاح.. التدرب مع جوارديولا.. وشراكة هالاند

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أخبار إحصائيات
الدوري الإنجليزي باريس سان جيرمان مانشستر سيتي جوارديولا دوناروما الانتقالات الصيفية إنزو رايولا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

