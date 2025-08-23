قاد المهاجم الجابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانج فريقه أولمبيك مارسيليا لتحقيق فوز عريض بنتيجة 5-2 على باريس إف سي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، في مباراة أقيمت اليوم السبت.

افتتح مارسيليا التسجيل مبكرًا عبر ماسون جرينوود من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يضيف أوباميانج هدفين في الدقيقتين 18 و24، ليمنح فريقه تقدمًا مريحًا.

لكن باريس إف سي، الصاعد حديثًا إلى الدوري الفرنسي، رد بقوة بتسجيل هدفين عبر إيلان كبال وموزيس سيمون في الدقيقتين 28 و58، معادلًا النتيجة.

عاد أوباميانج، الذي عاد إلى مارسيليا هذا الصيف بعد تجربة قصيرة مع القادسية السعودي، ليحسم الأمور لصالح فريقه بتسجيل هدفه الثاني والثالث لمارسيليا في الدقيقة 73.

وأكمل بيير إيميل هويبرج وروبينيو فاز الخماسية بهدفين في الدقيقتين 81 و96، ليؤمنا فوزًا مستحقًا لأصحاب الأرض.

بهذا الانتصار، حقق مارسيليا أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد، متجاوزًا خسارته في الجولة الافتتاحية أمام رين.

في المقابل، ظل باريس إف سي دون نقاط بعد خسارته الثانية على التوالي، عقب سقوطه أمام آنجيه في الجولة الأولى.