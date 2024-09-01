حقق فريق نيس انتصاره الأول في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على ضيفه أوزير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب "أليانز ريفيرا" ضمن منافسات الجولة الثانية.

تفاصيل مباراة نيس ضد أوزير

افتتح الإيفواري جيريمي بوجا التسجيل مبكرًا لأصحاب الأرض، قبل أن يعادل أوزير النتيجة عبر لاعبه لاسينا سينايوكو في الدقيقة 21.

طالع نتائج مباريات الدوري الفرنسي من هنا

وبعد ثلاث دقائق فقط، منح كليمنت آكبا مدافع أوزير التقدم لنيس بالخطأ في مرماه.

وتعقدت مهمة أوزير أكثر مع طرد لاعبه دونوفان ليون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليستغل نيس النقص العددي ويضيف الهدف الثالث عن طريق المهاجم النيجيري تيريم موفي في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، حصد نيس أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام تولوز، بينما تجرع أوزير مرارة الهزيمة الأولى، ليتساوى الفريقان برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

طالع مباريات نيس المقبلة في الدروي الفرنسي من هنا

غياب عبد المنعم بسبب إصابته

ويواصل نيس مشواره في الدوري من دون مدافعه الدولي المصري محمد عبد المنعم، الغائب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعدما شارك الموسم الماضي في 18 مباراة بقميص الفريق وظهر خلالها في 1395 دقيقة وتلقى 3 إنذارات.