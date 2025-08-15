المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
افتتاح الدوري الفرنسي.. رين يصعق مارسيليا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:51 ص 16/08/2025
رين ومارسيليا

رين ومارسيليا

استهل أولمبيك مارسيليا مشواره في الدوري الفرنسي "ليج 1" بخسارة مفاجئة على يد مضيفه رين 0-1 في المباراة الافتتاحية لنسخة هذا الموسم.

ودخل مارسيليا، وصيف الموسم الماضي، المباراة بعد نشاط كبير في سوق الانتقالات، حيث أبرم النادي الجنوبي العديد من الصفقات.

نتيجة مباراة رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

أكمل رين المباراة التي أقيمت على ملعبه بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه المغربي عبدالحميد آيت بودلال في الدقيقة 31.

اسم جوتا فجّر دموعه.. جماهير ليفربول تحيي حزن محمد صلاح

لكن صاحب الأرض أحرز هدف الفوز قاتل عن طريق لودوفيتش بلاس بينما كانت المباراة في طريقها للنهاية (ق 90+1).

وبهذا حصد رين أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق مارسيليا بلا رصيد.

وتُستكمل الجولة الأولى من الدوري الفرنسي (السبت) عندما يلتقي أولمبيك ليون ومضيفه لنس، فيما يستضيف موناكو لوهافر ونيس تولوز.

ويستهل باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مضيفه نانت (الأحد).

 

رين الدوري الفرنسي أولمبيك مارسيليا

