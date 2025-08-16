تقرير: جالاتا سراي يرسل عرضه الأول لضم إيدرسون

ربط نادي مانشستر سيتي، رحيل حارسه إيديرسون، عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع جيانليويجي دوناروما، من باريس سان جيرمان.

وأبدى مانشستر سيتي اهتمامه بالتعاقد مع جيانلويجي دوناروما، تزامنًا مع الأزمة التي حدثت بين الحارس وباريس سان جيرمان، والتي أدت إلى استبعاده عن الظهور مع الفريق.

"لم يحترمونا".. وكيل دوناروما يلمح لمعركة قانونية مع باريس سان جيرمان

اهتمام تركي بحارس مانشستر سيتي

ذكر "فابريزيو رومانو" الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن نادي جالاتا سراي تقدم بعرض رسمي أول إلى مانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع إيدرسون في الصيف الجاري.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن العرض المقدم من جالاتا سراي، بلغ 10 ملايين يورو، في ظل رغبة النادي التركي في التعاقد مع إيدرسون في الصيف الحالي.

وأوضح أن مانشستر سيتي، يرى العرض المقدم من جالاتا سراي ليس كافيًا للسماح برحيل إيدرسون عن الفريق، ويرغب في زيادة المبلغ.

دوناروما ومانشستر سيتي

وكشف رومانو أن جيانلويجي دوناروما، فتح الباب أمام الرحيل صوب مانشستر سيتي، موضحًا أن المفاوضات بينهما تسير بشكل سلس.

أشعر بخيبة أمل وإحباط.. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

رحيل دوناروما

أعلن دوناروما، رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، وذلك عبر رسالة نشرها الحارس الإيطالي، والتي جاء نصها كالتالي: "إلى جماهير باريس المميزة، منذ اليوم الأول لانضمامي، بذلتُ قصارى جهدي - داخل الملعب وخارجه - لكسب مكاني والدفاع عن مرمى باريس سان جيرمان، للأسف، قرر أحدهم أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءًا من الفريق والمساهمة في نجاحه، أشعر بخيبة أمل وإحباط".

وأضاف: "أتمنى أن تتاح لي فرصة النظر في عيون الجماهير في ملعب بارك دي برانس مرة أخرى وأقول لهم وداعًا كما ينبغي، وإن لم يحدث ذلك، أريدكم أن تعلموا أن دعمكم ومودتكم تعني لي الكثير ولن أنساه أبدًا، سأحمل دائمًا ذكرى كل المشاعر، والليالي الساحرة، وذكراكم، أنتم الذين جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي إلى زملائي في الفريق عائلتي الثانية".

وأتم: "شكرًا لكم على كل معركة، كل ضحكة، كل لحظة شاركناها، ستبقون دائمًا إخوتي.لقد كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفًا عظيمًا، شكرًا لكم يا باريس".