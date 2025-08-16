خسر نيس المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم، أمام ضيفه تولوز بنتيجة 1-0، بالأمس السبت في الدوري الفرنسي.

وأقيمت مباراة نيس وتولوز، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالدوري الفرنسي.

هدف تولوز جاء في الدقيقة 89 عن طريق جبريل سيديبي، ليخطف لفريقه فوزًا قاتلًا.

وحصل تولوز على أول 3 نقاط في الدوري الفرنسي، فيما يبقى نيس بلا نقاط.

محمد عبد المنعم يغيب عن نيس

ويغيب محمد عبد المنعم عن فريق نيس؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل نهاية الموسم الماضي.

وفي نفس الجولة، حقق موناكو فوزًا مريحًا على ضيفه لوهافر بثلاثية مقابل هدف.

أهداف موناكو جاءت في الدقيقة 32 عن طريق جوتيير لوريس بهدف في مرماه عن طريق الخطأ في مرماه.

وأضاف إيريك دير الهدف الثاني في الدقيقة 61، وعزز ماجنيوس أكليوش النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 74.

بينما هدف لوهافر الوحيد جاء في الدقيقة 67 عن طريق رسول ندياي.

وواصل موناكو بدايته القوية في الدوري الفرنسي، مثلما فعل الموسم الماضي.

بينما فاز أولمبيك ليون بهدف نظيف أمام مضيفه لانس في إطار منافسات نفس الجولة.

وسجل ميكاوتادزي هدف ليون الوحيد في المباراة في الدقيقة 45+1.

ونجح ليون في خطف الثلاث نقاط أمام لانس، في محاولة لتجنب الموسم الماضي الذي عانى فيه الفريق كثيرًا.