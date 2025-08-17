المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لم يقدم عرضاً حتى الآن".. ليكيب: لانس يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:45 ص 17/08/2025
مصطفى محمد

مصطفى محمد

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي لانس الفرنسي، يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويرتبط مصطفى محمد بعقد مع نادي نانت حتى عام 2027.

لم يقدم عرضاً حتى الآن

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قالت في تقرير لها أن نادي لانس يستهدف منذ عدة أيام مصطفى محمد لاعب نانت، في ظل بحثهم عن لاعب هجومي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن نادي لانس يحاول ضم مصطفى محمد ولكنه لم يقدم عرضاً لإدارة نانت حتى الآن.

قائمة نانت لمواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن مصطفى محمد قد يغادر صفوف نانت هذا الصيف.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت الفرنسي في صيف عام 2022، وسجل مع الفريق إجمالي 25 هدفاً في 112 مباراة في جميع المسابقات.

جدول مباريات اليوم

مباراة نانت القادمة
نانت الدوري الفرنسي لانس مصطفى محمد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg