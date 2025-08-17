أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي لانس الفرنسي، يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويرتبط مصطفى محمد بعقد مع نادي نانت حتى عام 2027.

لم يقدم عرضاً حتى الآن

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قالت في تقرير لها أن نادي لانس يستهدف منذ عدة أيام مصطفى محمد لاعب نانت، في ظل بحثهم عن لاعب هجومي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن نادي لانس يحاول ضم مصطفى محمد ولكنه لم يقدم عرضاً لإدارة نانت حتى الآن.

قائمة نانت لمواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن مصطفى محمد قد يغادر صفوف نانت هذا الصيف.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت الفرنسي في صيف عام 2022، وسجل مع الفريق إجمالي 25 هدفاً في 112 مباراة في جميع المسابقات.

جدول مباريات اليوم