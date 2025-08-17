المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شباك الخصوم تعرفه جيدًا.. جيرو يعود للتسجيل بالدوري الفرنسي بعد 13 عامًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:15 م 17/08/2025
جيرو

أوليفيه جيرو

أثبت أوليفيه جيرو، عدة مرات أن العمر مجرد رقم بالنسبة لما يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة، في مختلف التجارب التي خاضها، وعاد ليؤكد ذلك بانضمامه إلى ليل النشط بالدوري الفرنسي بعمر 38 عامًا.

ووضع جيرو بصمته في المباراة الأولى له مع ليل، في مستهل مشوار النادي بالدوري الفرنسي، حيث تمكن اللاعب القادم من لوس أنجلوس من هز شباك بريست، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين.

ويواجه نادي ليل نظيره بريست، لحساب الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي، ويستضيف اللقاء بينهما ملعب فرانسيس لو بلي، إذ يسعى الثنائي لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوارهما بالمسابقة.

جيرو يعانق التاريخ.. كيف أعلن ليل عن ضم أسطورة منتخب فرنسا؟

جيرو يعانق الشباك

اكتفى أوليفيه جيرو، بمرور 11 دقيقة رسمية فقط مع ليل، حتى نجح الدولي الفرنسي في تسجيل الهدف الأول له مع ناديه الجديد، في مستهل محاولاته مطلقًا تسديدة قوية سكنت شباك البولندي رادوسلاف ماجيكي، حارس مرمى بريست.

وانطلق فيليكس كوريا قبل أن يرسل كرة عرضية وصلت إلى جيرو، الذي كان في انتظارها بالعمق، ليطلق تسديدة قوية لم تعرف سوى طريق الشباك، ليعلن الفرنسي الدولي عن هدفه الأول مع ليل.

جيرو: ليل يحتاج إلى لاعبين خبرة مثلي.. وسأكون موجودًا لهذا الدور

هدف بعد 13 عامًا

عاد أوليفيه جيرو، إلى الدوري الفرنسي مجددًا بعد 13 عامًا ليضع بصمته بهدف مميز مع ليل، ليستعيد اللاعب الدولي ذكرياته التي تركها مع مونبيليه قبل مغادرته صوب الدوري الإنجليزي.

وشارك أوليفيه جيرو رفقة مونبيليه خلال 85 مباراة، ونجح في تسجيل 39 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر اللاعب صوب الدوري الإنجليزي عبر بوابة آرسنال ليبدأ حقبة جديدة.

اقرأ أيضًا

رسميًا.. ليل يعلن تعاقده مع أليفيه جيرو

 

مباراة ليل القادمة
الدوري الفرنسي ليل مونبيليه أوليفيه جيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg