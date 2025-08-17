أثبت أوليفيه جيرو، عدة مرات أن العمر مجرد رقم بالنسبة لما يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة، في مختلف التجارب التي خاضها، وعاد ليؤكد ذلك بانضمامه إلى ليل النشط بالدوري الفرنسي بعمر 38 عامًا.

ووضع جيرو بصمته في المباراة الأولى له مع ليل، في مستهل مشوار النادي بالدوري الفرنسي، حيث تمكن اللاعب القادم من لوس أنجلوس من هز شباك بريست، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين.

ويواجه نادي ليل نظيره بريست، لحساب الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي، ويستضيف اللقاء بينهما ملعب فرانسيس لو بلي، إذ يسعى الثنائي لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوارهما بالمسابقة.

جيرو يعانق الشباك

اكتفى أوليفيه جيرو، بمرور 11 دقيقة رسمية فقط مع ليل، حتى نجح الدولي الفرنسي في تسجيل الهدف الأول له مع ناديه الجديد، في مستهل محاولاته مطلقًا تسديدة قوية سكنت شباك البولندي رادوسلاف ماجيكي، حارس مرمى بريست.

وانطلق فيليكس كوريا قبل أن يرسل كرة عرضية وصلت إلى جيرو، الذي كان في انتظارها بالعمق، ليطلق تسديدة قوية لم تعرف سوى طريق الشباك، ليعلن الفرنسي الدولي عن هدفه الأول مع ليل.

هدف بعد 13 عامًا

عاد أوليفيه جيرو، إلى الدوري الفرنسي مجددًا بعد 13 عامًا ليضع بصمته بهدف مميز مع ليل، ليستعيد اللاعب الدولي ذكرياته التي تركها مع مونبيليه قبل مغادرته صوب الدوري الإنجليزي.

وشارك أوليفيه جيرو رفقة مونبيليه خلال 85 مباراة، ونجح في تسجيل 39 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر اللاعب صوب الدوري الإنجليزي عبر بوابة آرسنال ليبدأ حقبة جديدة.

