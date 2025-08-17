يبحث اللاعب مصطفى محمد رفقة نادي نانت، مساء اليوم الأحد، عن تحقيق أول انتصار له في مسيرته على باريس سان جيرمان، عندما يلتقي الفريقان ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

ويستدرج نانت ضيفه باريس سان جيرمان هذا المساء إلى ملعب لا بوجوار.

مصطفى محمد VS باريس سان جيرمان

خاض مصطفى محمد في مسيرته مع نانت 6 مباريات رسمية ضد باريس سان جيرمان، من بينها واحدة في نهائي كأس السوبر المحلي، بينما أقيمت المباريات الخمس الأخرى في الدوري الفرنسي.

ولم يسبق لنانت أن هزم باريس سان جيرمان في مباراة شارك خلالها مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا مع نانت في 3 من أصل 6 مباريات ضد باريس سان جيرمان، بينما حل في الثلاث الأخرى من مقاعد البدلاء، بمجموع 291 دقيقة.

وترك مصطفى محمد بصمة تهديفية واحدة أمام باريس سان جيرمان، عندما سجل هدفًا في حديقة الأمراء، خلال لقاء أقيم في الدور الأول من منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024.

وسجل مصطفى محمد هدفه الوحيد مع نانت في باريس سان جيرمان، من ضربة رأسية صاروخية، لا تصد ولا ترد.

جاهز أكثر من أي وقت مع نانت

ارتفعت أسهم مصطفى محمد في نانت مجددًا، بعد أن عانى في الموسم الماضي 2024-2025 من الجلوس على مقاعد البدلاء في عهد المدرب أنطوان كومباريه لصالح المهاجم الفرنسي ماتيس أبلين.

ولا يبدو متوقعًا أن يظل مصطفى محمد احتياطيًا في نانت بالموسم الجديد، بعد صيف تألق فيه اللاعب أكثر من أي مهاجم آخر في الفريق الذي خاض 5 مباريات ودية ضد فرق فرنسية فقط.

وأحرز مصطفى محمد أكثر من 50% من أهداف نانت هذا الصيف، بواقع 4 من أصل 7 أهداف