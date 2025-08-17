المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

3 انتصارات بنفس النتيجة.. وتعادل مثير بين ليل وبريست في الدوري الفرنسي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:31 م 17/08/2025
جيرو

أوليفييه جيرو لاعب ليل الفرنسي

انتهت أحداث مباريات الدوري الفرنسي الأربعة، التي أقيمت على مدار اليوم الأحد، ذلك قبل انطلاق المواجهة الختامية بين نانت ضد باريس سان جيرمان بقيادة الدولي المصري مصطفى محمد.

مباريات الدوري الفرنسي

مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد، بدأت بمواجهة قوية بين بريست ضد ليل، التي أقيمت على ملعب ملعب فرانسيس لو بلي، في مدينة بريست، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).

وتقدم ليل عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة 11، ثم عزز تقدمه عن طريق هكون أرنار هارالدسون بعد مرور 15 دقيقة، ثم قلص كاموري دومبيا النتيجة بالدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليل (2-1).

طالع نتائج مباريات الدوري الفرنسي الجولة الأولى من هنا

وعاد كاموري دومبيا ليُعدل النتيجة لصالح بريست محرزًا الهدف الثاني، في الدقيقة 51، لكن ليل تقدم من جديد بفضل هدف موكاو بالدقيقة 66، لكن جوليان لي كاردينال رفض خسارة فريقه وسجل الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 15 دقيقة.

3 انتصارات في الدوري الفرنسي

بينما في مباراة أخرى بين ميتز ضد ستراسبورج، نجح الفريق الضيف في تحقيق انتصارًا متأخرًا وقاتلًا في الدقيقة 86، بفضل الهدف الذي سجله خواكين بانيتشيلي، ليصبح بالمركز الثاني خلف موناكو.

فيما استطاع أنجيه الفوز في مباراته ضد فريق باريس (1-0)، بهدف سجله استيبان ليبول بالدقيقة التاسعة، علمًا بأن الفريق الفائز أكمل اللقاء منذ الدقيقة 57، بـ 10 لاعبين بعد طرد لويس موتون.

وفي مواجهة أخيرة جمعت بين أوكسير ضد لوريان، انتهت بهدف دون رد، لصالح الفريق صاحب الأرض، أحرزه لاسين سينايكو، في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

طالع جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز من هنا

وتنطلق مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، بقيادة مصطفى محمد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، مساء اليوم الأحد، على ملعب لا بوجوار، معقل فريق الدولي المصري.

وتعتبر مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، هي الختامية للجولة الأولى من الدوري الفرنسي الممتاز، التي بدأت أول أمس الجمعة، وانطلقت بمواجهة بني رين ومارسيليا، ثم إقامة 3 مواجهات أمس السبت، بينما تنطلق الجولة الجديدة، الجمعة المقبلة.

باريس سان جيرمان ليل نانت الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي

