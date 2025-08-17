المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل باريس سان جيرمان.. 7 تغييرات.. وكفاراتسخيليا ضمن البدلاء أمام نانت

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:14 م 17/08/2025
باريس سان جيرمان

فريق باريس سان جيرمان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق نانت، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، على ملعب لا بوجوار، في ختام مواجهات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

3 انتصارات وتعادل مثير في الدوري الفرنسي.. طالع التفاصيل من هنا

تشكيل باريس سان جيرمان

ويدخل باريس سان جيرمان المتوج بلقب السوبر الأوروبي منذ أيام قليلة، مباراته ضد نانت، بتشكيل يشهد 7 تغييرات عن المواجهة الأخيرة،حيث لم يبقي إنريكي سوى على شوفالييه وإيمري وباركولا وفيتينيا.

ويأتي تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي ضد نانت، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، إيليا زابارنى، لوكاس بيرالدو.

الوسط: وارن زائير إيمري، فابيان رويز، لي كانج إن، فيتينيا.

الهجوم: برادي باركولا، جونزالو راموس، إبراهيم مباي.

دكة البدلاء: ماتفي سافونوف، ريناتو مارتن، أشرف حكيمي، ماركينيوس، نونو مينديز، ويليان باتشو، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان.. طالع من هنا

باريس سان جيرمان بطل السوبر

وتوج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبي، على حساب فريق توتنهام هوتسبرز، بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل الإيجابي (2-2).

حيث إن باريس سان جيرمان كان متأخرًا في النتيجة بفارق هدفين، قبل أن يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق لي كانج إن وجونزالو راموس.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد

