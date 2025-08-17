أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق نانت، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، على ملعب لا بوجوار، في ختام مواجهات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان

ويدخل باريس سان جيرمان المتوج بلقب السوبر الأوروبي منذ أيام قليلة، مباراته ضد نانت، بتشكيل يشهد 7 تغييرات عن المواجهة الأخيرة،حيث لم يبقي إنريكي سوى على شوفالييه وإيمري وباركولا وفيتينيا.

ويأتي تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي ضد نانت، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، إيليا زابارنى، لوكاس بيرالدو.

الوسط: وارن زائير إيمري، فابيان رويز، لي كانج إن، فيتينيا.

الهجوم: برادي باركولا، جونزالو راموس، إبراهيم مباي.

دكة البدلاء: ماتفي سافونوف، ريناتو مارتن، أشرف حكيمي، ماركينيوس، نونو مينديز، ويليان باتشو، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

باريس سان جيرمان بطل السوبر

وتوج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبي، على حساب فريق توتنهام هوتسبرز، بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل الإيجابي (2-2).

حيث إن باريس سان جيرمان كان متأخرًا في النتيجة بفارق هدفين، قبل أن يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق لي كانج إن وجونزالو راموس.