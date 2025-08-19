فجر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي مفاجأة مدوية، اليوم الثلاثاء، بخصوص ثنائي الفريق أدريان رابيو وجوناثان، على خلفية المشادة التي نسبت بينهما في غرفة تبديل الملابس.

وسقط نادي مارسيليا في فخ الهزيمة أمام نظيره رين، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي.

بعد مشادة عنيفة في غرفة الملابس.. قصة استبعاد ثنائي مارسيليا

بيان أولمبيك مارسيليا

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا، عبر موقعه الرسمي، وضع أدريان رابيو وجوناثان، على قائمة الانتقالات تمهيدًا لرحيلهما عن الفريق على خلفية التصرفات التي صدرت من الثنائي.

وأوضح نادي مارسيليا أن القرار الصادر، جاء بسبب سلوك غير مقبول في غرفة الملابس عقب المباراة أمام نادي ستاد رين، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني ووفقًا للائحة السلوك الداخلي للنادي.

وأكد نادي مارسيليا أنه أبلغ أدريان رابيو وجوناثان، بالقرار الصادر بحقهما يوم أمس الإثنين.

الاستبعاد لا يكفي.. دي زيربي يطالب برحيل رابيو عن مارسيليا

أزمة رابيو وجوناثان

ذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي أن رابيو اشتبك مع زميله جوناثان لفظيًا، في غرفة ملابس مارسيليا أمام مدرب الفريق، روبرتو دي زيربي، والمدير الرياضي للنادي، المهدي بنعطية.

وأوضح الراديو أن الحكماء في غرفة ملابس مارسيليا، قاموا بالتدخل وصدر قرار باستبعاد رابيو وجوناثان من تدريات الفريق الأول.