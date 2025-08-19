المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

على خلفية شجارهما.. مارسيليا يعرض رابيو وجوناثان للبيع

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:54 م 19/08/2025
رابيو

أدريان رابيو

فجر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي مفاجأة مدوية، اليوم الثلاثاء، بخصوص ثنائي الفريق أدريان رابيو وجوناثان، على خلفية المشادة التي نسبت بينهما في غرفة تبديل الملابس.

وسقط نادي مارسيليا في فخ الهزيمة أمام نظيره رين، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي.

بعد مشادة عنيفة في غرفة الملابس.. قصة استبعاد ثنائي مارسيليا

بيان أولمبيك مارسيليا

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا، عبر موقعه الرسمي، وضع أدريان رابيو وجوناثان، على قائمة الانتقالات تمهيدًا لرحيلهما عن الفريق على خلفية التصرفات التي صدرت من الثنائي.

وأوضح نادي مارسيليا أن القرار الصادر، جاء بسبب سلوك غير مقبول في غرفة الملابس عقب المباراة أمام نادي ستاد رين، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني ووفقًا للائحة السلوك الداخلي للنادي.

وأكد نادي مارسيليا أنه أبلغ أدريان رابيو وجوناثان، بالقرار الصادر بحقهما يوم أمس الإثنين.

الاستبعاد لا يكفي.. دي زيربي يطالب برحيل رابيو عن مارسيليا

أزمة رابيو وجوناثان

ذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي أن رابيو اشتبك مع زميله جوناثان لفظيًا، في غرفة ملابس مارسيليا أمام مدرب الفريق، روبرتو دي زيربي، والمدير الرياضي للنادي، المهدي بنعطية.

وأوضح الراديو أن الحكماء في غرفة ملابس مارسيليا، قاموا بالتدخل وصدر قرار باستبعاد رابيو وجوناثان من تدريات الفريق الأول.

 

مباراة مارسيليا القادمة
الدوري الفرنسي أولمبيك مارسيليا أدريان رابيو جوناثان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg