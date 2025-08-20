عاد الحارس الألماني كيفن تراب إلى الدوري الفرنسي من بوابة نادي باريس إف سي، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تراب سبق له اللعب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان بين عامي 2015 و2018 قبل أن يعود إلى فرانكفورت.

بثلاثية "لاعب الموسم".. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو

ووقع الحارس صاحب الـ35 عاما عقدا لـ3 أعوام حتى 2028، مع باريس العائد إلى الدرجة الأولى لأول مرة بعد غيابه عنه منذ موسم 1978-1979.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي: "يفتخر باريس إف سي بالترحيب بكيفن"، الذي يعود إلى العاصمة الفرنسية بعدما دافع عن عرين باريس سان جيرمان في 91 مباراة بكافة المسابقات، بينها 63 في الدوري الذي أحرز لقبه مرتين.

وكان الحارس الألماني قد أسهم في إحراز فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي عام 2022.

قادما من أستون فيلا.. روما يعلن تعاقده مع ليون بايلي

وبدأ باريس إف سي مشواره في نسخة الموسم الحالي من الدوري الفرنسي بالخسارة ضد أنجيه 0-1 في الجولة الأولى، بمشاركة الحارس الشاب أوبيد نكامباديو (22 عاما).

ويخوض الفريق العاصمي اختباره الثاني (السبت) بمواجهة أولمبيك مارسيليا وصيف الموسم الماضي.

جدول مباريات اليوم