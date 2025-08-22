يستضيف فريق باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا والمتوج حديثًا بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام، نظيره أنجيه مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، على ملعب بارك دي برانس.

ويأمل الفريق الباريسي أن يكون ظهوره الأول على ملعبه هذا الموسم بمثابة ليلة احتفالية، تتخللها الأجواء الجماهيرية وحفل تسليم الكأس أمام جماهيره، وسط تطلعات لبداية قوية على الصعيد المحلي بعد الإنجاز القاري.

لاسانا ديارا يطالب فيفا بـ75 مليون دولار.. ما القصة؟

تشكيلة باريس سان جيرمان

يتولى شوفالييه مهمة حراسة المرمى.

وعلى مستوى الدفاع يتواجد ماركينيوس وباتشو في العمق، وعلى الأطراف حكيمي ومينديز.

بينما يتكون خط الوسط من نيفيز – فيتينيا – رويز.

ويقود الهجوم الثلاثي دويه – ديمبيلي – باركولا، في ظل غياب كفاراتسخيليا.

أين ينتقل أسينسيو بعد باريس سان جيرمان؟

تشكيلة أنجيه

في المقابل، يدخل أنجيه اللقاء بتشكيلة دفاعية متوازنة، حيث يحمي الحارس كوفي عرين الفريق، وأمامه ثلاثي الدفاع إيكومي – كامارا – ليفورت.

ويضم خط الوسط أركوس – راوليسوا – كوركول – بيلكبلا – بلخادم.

فيما يقود الهجوم الثنائي شريف – ليبول.