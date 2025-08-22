المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل باريس سان جيرمان.. غياب كفاراتسخيليا وثلاثي يقود الهجوم أمام أنجيه

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:27 م 22/08/2025
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يواجه أنجيه

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا والمتوج حديثًا بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام، نظيره أنجيه مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، على ملعب بارك دي برانس.

ويأمل الفريق الباريسي أن يكون ظهوره الأول على ملعبه هذا الموسم بمثابة ليلة احتفالية، تتخللها الأجواء الجماهيرية وحفل تسليم الكأس أمام جماهيره، وسط تطلعات لبداية قوية على الصعيد المحلي بعد الإنجاز القاري.

لاسانا ديارا يطالب فيفا بـ75 مليون دولار.. ما القصة؟

تشكيلة باريس سان جيرمان

يتولى شوفالييه مهمة حراسة المرمى.

وعلى مستوى الدفاع يتواجد ماركينيوس وباتشو في العمق، وعلى الأطراف حكيمي ومينديز.

بينما يتكون خط الوسط من نيفيز – فيتينيا – رويز.

ويقود الهجوم الثلاثي دويه – ديمبيلي – باركولا، في ظل غياب كفاراتسخيليا.

أين ينتقل أسينسيو بعد باريس سان جيرمان؟

تشكيلة أنجيه

في المقابل، يدخل أنجيه اللقاء بتشكيلة دفاعية متوازنة، حيث يحمي الحارس كوفي عرين الفريق، وأمامه ثلاثي الدفاع إيكومي – كامارا – ليفورت.

ويضم خط الوسط أركوس – راوليسوا – كوركول – بيلكبلا – بلخادم.

فيما يقود الهجوم الثنائي شريف – ليبول.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي دوي كفاراتسخيليا أنجيه باركولا ديمبيلي أشرف حكيمي كأس السوبر الأوروبي دوري أبطال أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg