كلام فى الكورة
بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:48 ص 23/08/2025
باريس سان جيرمان

من فوز باريس سان جيرمان على أنجيه

فاز باريس سان جيرمان 1-0 على ضيفه أنجيه، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

جاء هدف المباراة الوحيد فابيان رويز في الشوط الثاني، الذي أنقذ حامل اللقب في أمسية محبطة أهدر فيها عثمان ديمبلي ركلة جزاء.

وهيمن سان جيرمان بشكل كامل على المباراة، لكنه واجه صعوبة في تشكيل خطورة على مرمى أنجيه خاصة في بداية المباراة.

وفي منتصف الشوط الأول، خرج حكم المباراة مصابا، وسرعان ما دخل الحكم البديل في قلب الحدث، عندما احتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض بسبب تدخل ماريوس كوركول على جواو نيفيز.

في حضور إنفانتينو.. ماذا فعل ترامب مع كأس العالم؟ 

لكن سان جيرمان أهدر فرصة مثالية في الدقيقة 27 عندما سدد ديمبلي ركلة الجزاء فوق العارضة في أول محاولة حقيقية للفريق المضيف على المرمى.

وأظهر باريس سان جيرمان وجها مغايرا في الشوط الثاني، وشن العديد من الهجمات على مرمى منافسه الذي تراجع لمنطقة جزاءه بحثا عن الخروج بنقطة من المباراة.

حقيقة تولي أسامة هلال لجنة التعاقدات بالأهلي

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 50، بعدما قطع أحد لاعبي أنجيه تمريرة دوي داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة وصلت إلى رويز الذي سددها منخفضة في الزاوية البعيدة للمرمى.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز بنفس النتيجة على نانت يوم الأحد الماضي، في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري الفرنسي الذي توج به في آخر 4 مواسم.

وسيكون باريس سان جيرمان، الذي ظل على الصدارة برصيد 6 نقاط، على موعد مع مواجهة مضيفه تولوز في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، يوم السبت المقبل.

برشلونة مهدد بخوض أول أربع جولات من الليجا خارج أرضه

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي أنجيه

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

