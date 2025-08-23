المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
حققه صلاح.. رقم قياسي جديد لـ أوباميانج في أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:18 م 23/08/2025
أوباميانج

أوباميانج- مارسيليا

كتب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم نادي مارسيليا رقما قياسيا في مسيرته بعدما سجل هدفين في شباك فريق باريس إف سي بمسابقة الدوري الفرنسي.

وأحرز أوباميانج هدفين في فوز مارسيليا على باريس إف سي بنتيجة 5-2 في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

طالع نتائج الدوري الفرنسي من هنا

أوباميانج يصل إلى المساهمة التهديفية رقم 300

ووصل أوباميانج إلى المساهمة التهديفية (تسجيل وصناعة) رقم 300 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وسجل المهاجم الجابوني 237 هدفًا، وصنع 63 تمريرة حاسمة.

وارتدى أوباميانج قمصان العديد من الأندية مثل تشيلسي، موناكو، برشلونة، أرسنال، بوروسيا دورتموند، ومارسيليا.

ويعد الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي (453 مساهمة)، وهاري كين (340 مساهمة)، ومحمد صلاح (329 مساهمة) هم اللاعبون الوحيدون الآخرون الذين لا يزالون يلعبون في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى والذين وصلوا إلى الإنجاز الذي حققه أوباميانج.

طالع ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

الدوري الفرنسي مارسيليا محمد صلاح أوباميانج باريس إف سي

