أصبح مستقبل النجم الفرنسي نجولو كانتي مفتوحًا على احتمالية العودة إلى الملاعب الأوروبية، بعدما أبدى نادي الاتحاد السعودي استعداده للاستغناء عن خدمات لاعب خط الوسط المخضرم خلال فترة الانتقالات المقبلة.

كانتي على رادار أندية فرنسا

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فقد عرض اسم كانتي (34 عامًا) على ناديي موناكو وباريس إف سي في فرنسا.

ويهتم أيضًا نادي القادسية السعودي بضم اللاعب، لكن خيار العودة إلى بلاده يظل الأقرب بالنسبة له في هذه المرحلة من مسيرته.

صفقات جديدة تُشعل انطلاقة الدوري السعودي

مسيرة ناجحة بين إنجلترا والسعودية

قضى كانتي الموسمين الأخيرين بقميص الاتحاد بعد انتقاله من تشيلسي، وشارك في 80 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة، ليظهر بشكل ثابت على عكس فترته الأخيرة في إنجلترا التي عانى خلالها من الإصابات.

وكان الفائز بكأس العالم 2018 قد كتب اسمه بحروف من ذهب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما لعب دورًا حاسمًا في تتويج ليستر سيتي باللقب التاريخي عام 2016.

قبل انتقاله إلى تشيلسي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، حيث واصل نجاحاته بالتتويج بلقب الدوري مرة أخرى، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

لماذا يغيب ثيو عن الهلال في افتتاح الدوري السعودي؟