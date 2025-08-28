يريد الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان أن يصبح فريقه بطلًا مرة أخرى في الموسم الحالي، مطالبًا بنسيان ما تحقق في الموسم الماضي.

وقاد ديمبيلي - المرشح للفوز بالكرة الذهبية 2025- باريس سان جيرمان لحصد 5 بطولات في الموسم الماضي على رأسها دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ.

وقال الجناح الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان": "لا يزال لدينا الكثير من الحماس، لدينا فريق شاب متعطش للانتصارات، ما شهدناه الموسم الماضي، نريد أن نستعيده كل عام".

وأضاف: "نريد أن نصبح أبطالًا، والأبطال يفوزون بألقاب كبيرة مثل دوري أبطال أوروبا مرتين أو ثلاث مرات في مسيرتهم".

وأكمل: "نجاحات الموسم الماضي جزءً من التاريخ، لكن يجب أن ننساها إذا أردنا أن نقدم موسما استثنائيا".

وكان باريس سان جيرمان بدأ موسمه الجديد في الدوري الفرنسي بالفوز على نانت (1-0) وأنجيه (1-0).

