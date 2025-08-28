المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ديمبيلي محذرًا باريس: إذا أردنا موسما استثنائيا علينا نسيان نجاحات الماضي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:37 م 28/08/2025
عثمان ديمبيلي

عثمان ديمبيلي

يريد الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان أن يصبح فريقه بطلًا مرة أخرى في الموسم الحالي، مطالبًا بنسيان ما تحقق في الموسم الماضي.

وقاد ديمبيلي - المرشح للفوز بالكرة الذهبية 2025- باريس سان جيرمان لحصد 5 بطولات في الموسم الماضي على رأسها دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ.

صدامات مكررة ونهائيات مبكرة.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

وقال الجناح الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان": "لا يزال لدينا الكثير من الحماس، لدينا فريق شاب متعطش للانتصارات، ما شهدناه الموسم الماضي، نريد أن نستعيده كل عام".

وأضاف: "نريد أن نصبح أبطالًا، والأبطال يفوزون بألقاب كبيرة مثل دوري أبطال أوروبا مرتين أو ثلاث مرات في مسيرتهم".

وأكمل: "نجاحات الموسم الماضي جزءً من التاريخ، لكن يجب أن ننساها إذا أردنا أن نقدم موسما استثنائيا".

وكان باريس سان جيرمان بدأ موسمه الجديد في الدوري الفرنسي بالفوز على نانت (1-0) وأنجيه (1-0).

طالع ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

 

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي

التعليقات

