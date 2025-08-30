المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قميص خاص وإجراءات قانونية.. مارسيليا يتضامن مع جماهيره قبل مباراة ليون

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:35 ص 30/08/2025
مارسيليا

صورة أرشيفيةتضامن نادي مارسيليا مع جماهيره، بعد قرار منعهم من التواجد في مباراة الفريق أمام ليون، وا

تضامن نادي مارسيليا مع جماهيره، بعد قرار منعهم من التواجد في مباراة الفريق أمام ليون، والتي ستجمع بينهما على أرضية ملعب جروباما ستاديوم، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويضرب فريق مارسيليا موعدًا مع نظيره ليون، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الفرنسي، غدًا الأحد، في قمة مباريات المسابقة والتي تحمل في طياتها قيمة كبيرة.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي.

ترتيب الدوري الفرنسي

منع جماهير مارسيليا

يعاني نادي أولمبيك مارسيليا، من عدم الحصول على المساندة الجماهيرية خارج أرضه، بسبب عدم قدرتهم على السفر بسبب القرارات الصادرة بمنع تنقلهم، وهو ما يحرم النادي الفرنسي من أنصاره في العديد من المباريات الهامة.

جدول مباريات اليوم السبت

دعم مارسيليا

أصدر نادي مارسيليا بيانًا عبر حساباته، عبر خلاله عن تضامنه مع جماهيره موضحًا أنه سيرتدي قميصًا خاصًا في مباراته أمام ليون دعمًا لأنصاره.

وجاء بيان مارسيليا، على النحو التالي: "سيُمنع مشجعونا مرة أخرى من التنقّل إلى ليون هذا الأحد.. وفي بادرة تضامن، سيرتدي لاعبونا قمصانًا تحمل الشعار: «مارسيليا – كيان واحد OM»".

وأضاف: "رمز قوي يذكّر بأن اللاعبين والمشجعين، في الملعب كما في المدرجات، لا يشكّلون سوى عائلة واحدة".

وأتم: "يجدّد نادي أولمبيك مارسيليا تأكيد دعمه الكامل لمشجعيه، وسيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة أمام السلطات للدفاع عن حقهم في مرافقة فريقنا والعيش بشغفهم عن قرب إلى جانب لاعبينا".

مباراة مارسيليا القادمة
ليون الدوري الفرنسي مارسيليا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg