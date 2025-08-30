صورة أرشيفيةتضامن نادي مارسيليا مع جماهيره، بعد قرار منعهم من التواجد في مباراة الفريق أمام ليون، وا

تضامن نادي مارسيليا مع جماهيره، بعد قرار منعهم من التواجد في مباراة الفريق أمام ليون، والتي ستجمع بينهما على أرضية ملعب جروباما ستاديوم، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويضرب فريق مارسيليا موعدًا مع نظيره ليون، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الفرنسي، غدًا الأحد، في قمة مباريات المسابقة والتي تحمل في طياتها قيمة كبيرة.

منع جماهير مارسيليا

يعاني نادي أولمبيك مارسيليا، من عدم الحصول على المساندة الجماهيرية خارج أرضه، بسبب عدم قدرتهم على السفر بسبب القرارات الصادرة بمنع تنقلهم، وهو ما يحرم النادي الفرنسي من أنصاره في العديد من المباريات الهامة.

دعم مارسيليا

أصدر نادي مارسيليا بيانًا عبر حساباته، عبر خلاله عن تضامنه مع جماهيره موضحًا أنه سيرتدي قميصًا خاصًا في مباراته أمام ليون دعمًا لأنصاره.

وجاء بيان مارسيليا، على النحو التالي: "سيُمنع مشجعونا مرة أخرى من التنقّل إلى ليون هذا الأحد.. وفي بادرة تضامن، سيرتدي لاعبونا قمصانًا تحمل الشعار: «مارسيليا – كيان واحد OM»".

وأضاف: "رمز قوي يذكّر بأن اللاعبين والمشجعين، في الملعب كما في المدرجات، لا يشكّلون سوى عائلة واحدة".

وأتم: "يجدّد نادي أولمبيك مارسيليا تأكيد دعمه الكامل لمشجعيه، وسيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة أمام السلطات للدفاع عن حقهم في مرافقة فريقنا والعيش بشغفهم عن قرب إلى جانب لاعبينا".