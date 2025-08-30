المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصطفى محمد يقود نانت لأول انتصار في الدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:26 م 30/08/2025
مصطفى محمد

مصطفى محمد

قاد الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت لتحقيق فوز مهم على أوكسير بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "دي لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

هدف مبكر يحسم المواجهة

افتتح مصطفى محمد التسجيل في الدقيقة التاسعة بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها ببراعة في شباك الحارس، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

أول ثلاث نقاط له هذا الموسم

جدول ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

بهذا الانتصار حصد نانت أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، ليرتقي من المركز الخامس عشر إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً، بينما تجمد رصيد أوكسير عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وحقق الفريق الأصفر أول انتصار بعد خسارتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان وستراسبورج بنفس النتيجة (1-0).

طالع مواعيد مباريات اليوم اضغط هنا

مباراة نانت القادمة
باريس سان جيرمان نانت ستراسبورج الدوري الفرنسي أوكسير مصطفى محمد

