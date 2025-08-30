نيفيز يبهر جماهير باريس سان جيرمان

أبهر اللاعب البرتغالي جواو نيفيز، الجماهير، خلال مباراة باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، أمام تولوز، بعدما سجل هدفين من ركلتين مقصيتين في 7 دقائق فقط.

باريس وتولوز يلتقيان في مباراة جارية بينهما على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي، فيما أنهى فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي الشوط الأول متقدمًا بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد.

نيفيز يسجل ركلتين مقصيتين في 7 دقائق

قدم نيفيز عرضًا خاصًا على ملعب تولوز، بإحراز هدفين من ركلتين مقصيتين في غضون دقائق.

وبدأ عرض لاعب الوسط البرتغالي في الدقيقة السابعة، عندما استلم إحدى الكرات العرضية ثم هيأ لنفسه الكرة حتى يتمكن من تحويلها إلى هدف في شباك تولوز من ضربة مقصية لا تصد ولا ترد.

وبعد 7 دقائق فقط، عاد نيفيز ليسجل هدفًا ثانيًا في شباك تولوز، نسخة طبق الأصل من الهدف الأول، عن طريق ضربة مقصية جديدة، وسط ذهول الجميع بما في ذلك زملاءه في باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن صاحب الـ20 عامًا أحرز في مسيرته مع باريس سان جيرمان 9 أهداف فقط خلال 60 مباراة بجميع المسابقات الرسمية، كما صنع 10 أخرى، بحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت.