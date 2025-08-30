المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ركلتان مقصيتان في 7 دقائق.. نيفيز يبهر جماهير باريس سان جيرمان

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:11 م 30/08/2025
نيفيز

نيفيز يبهر جماهير باريس سان جيرمان

أبهر اللاعب البرتغالي جواو نيفيز، الجماهير، خلال مباراة باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، أمام تولوز، بعدما سجل هدفين من ركلتين مقصيتين في 7 دقائق فقط.

باريس وتولوز يلتقيان في مباراة جارية بينهما على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي، فيما أنهى فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي الشوط الأول متقدمًا بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد.

نيفيز يسجل ركلتين مقصيتين في 7 دقائق

قدم نيفيز عرضًا خاصًا على ملعب تولوز، بإحراز هدفين من ركلتين مقصيتين في غضون دقائق.

وبدأ عرض لاعب الوسط البرتغالي في الدقيقة السابعة، عندما استلم إحدى الكرات العرضية ثم هيأ لنفسه الكرة حتى يتمكن من تحويلها إلى هدف في شباك تولوز من ضربة مقصية لا تصد ولا ترد.

وبعد 7 دقائق فقط، عاد نيفيز ليسجل هدفًا ثانيًا في شباك تولوز، نسخة طبق الأصل من الهدف الأول، عن طريق ضربة مقصية جديدة، وسط ذهول الجميع بما في ذلك زملاءه في باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن صاحب الـ20 عامًا أحرز في مسيرته مع باريس سان جيرمان 9 أهداف فقط خلال 60 مباراة بجميع المسابقات الرسمية، كما صنع 10 أخرى، بحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي جواو نيفيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg