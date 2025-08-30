تلقى اللاعب المصري مصطفى محمد إشادة جديدة من المدير الفني لويس كاسترو، مدرب نادي نانت، بعدما قاد فريقه إلى الفوز (1-0) على أوكسير في مباراة أقيمت مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي.

وحقق نانت الفوز الأول له في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد خسارتين ضد كل من باريس سان جيرمان وستراسبورج على الترتيب.

مدرب نانت يمتدح مصطفى محمد

يدين نانت بالفضل في حصوله على نقاط مباراة أوكسير إلى هدف مصطفى محمد في الدقيقة 8.

وبحسب ما نشر موقع نانت الرسمي، قال لويس كاسترو عقب الفوز على أوكسير: "مصطفى محمد يؤدي بشكل جيد جدًا في الوقت الحالي".

وأضاف مدرب نانت: "هذا مركز لدينا فيه 3 لاعبين مميزين ومختلفين، وكل واحد منهم عليه أن يقوم بعمله ليستحق أن يكون أساسيًا، وبعد ذلك القرار لي، وأي لاعب يستحق المشاركة، سيشارك".

وشارك مصطفى محمد أساسيًا في جميع مباريات نانت بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ليصحح صاحب الـ27 عامًا أوضاعه بعد موسم عصيب تحت قيادة المدرب السابق أنطوان كومباريه.

وكان كومباريه يعتمد اللعب بالمهاجم الفرنسي ماتيس أبلين أساسيًا في هجوم نانت، مع إبقاء مصطفى محمد بين البدلاء.