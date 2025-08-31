باريس سان جيرمان يكتسح تولوز بسداسية في الدوري الفرنسي

واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في الدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه تولوز بنتيجة (6-3) في الجولة الثالثة من المسابقة، ليحصد انتصاره الثالث على التوالي ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتًا.

نتيجة مباراة باريس ضد تولوز

وجاءت انطلاقة الفريق الباريسي نارية، حيث سجل جواو نيفيس هدف التقدم في الدقيقة السابعة، ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعود نيفيس ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 14.

ووسع عثمان ديمبيلي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يقلص شارلي كريسويل النتيجة لتولوز في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، واصل سان جيرمان تفوقه، حيث وقع ديمبيلي على هدفه الثاني والخامس لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ثم اختتم نيفيس تألقه بتسجيل "الهاتريك" والسادس لفريقه في الدقيقة 78.

فيما حاول تولوز تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة عن طريق يان جبوهو (89) وفوساه (90+1)، لكن المباراة انتهت بانتصار ساحق للفريق الباريسي.