أولمبيك ليون يعلن عودة رشيد غزال حتى 2026

أعلن نادي أولمبيك ليون رسميًا عن عودة اللاعب الجزائري الدولي السابق رشيد غزال إلى صفوف الفريق، بعد أن وقع عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2026.

مسيرة غزال مع أولمبيك ليون

ولد غزال في مايو 1992، وانضم إلى أكاديمية ليون في سن 12 عامًا، حيث مر بجميع المراحل قبل أن يحقق حلمه بالانضمام إلى الفريق الأول في عام 2012.

وشارك غزال في 119 مباراة مع الفريق، وبرز بشكل خاص خلال موسم 2015/2016، ما ساعد الفريق على إنهاء الدوري الفرنسي في المركز الثاني.

وعلى مدار مسيرته الاحترافية، لعب غزال مع أندية مثل موناكو، ليستر سيتي، وفيورنتينا، كما خاض تجارب ناجحة في تركيا مع بشيكتاش وريزسبور، ويمتلك سجلًا دوليًا مع الجزائر بلغ 22 مباراة دولية وهدفين.

حتى الآن، خاض غزال ما يقرب من 370 مباراة احترافية سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 56 هدفًا آخر.

عودة تجمع بين العاطفة والخبرة

وتتجاوز عودة غزال الحدود الرياضية، لتكون أيضًا مغامرة شخصية وعاطفية، مدفوعة برغبة مشتركة بين اللاعب والنادي.

وبفضل خبرته الواسعة، سيشكل غزال حلقة وصل مهمة بين الفريق الأول والأكاديمية، كما سيساعد في توجيه اللاعبين الشباب وتعزيز روح الجماعة داخل غرفة الملابس.