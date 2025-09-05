لا يزال نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مهتمًا بقوة بالتعاقد مع الجناح البلجيكي الشاب مالك فوفانا لاعب أولمبيك ليون، بعدما فشل في ضمه خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

عرض توتنهام المرفوض

وبحسب ما كشفه موقع CaughtOffside، فإن إدارة ليون رفضت عرض توتنهام الأخير نظرًا لعدم وجود وقت كافٍ للتعاقد مع بديل، إلا أن النادي اللندني يخطط للعودة مجددًا في يناير المقبل لمحاولة حسم الصفقة.

وأكدت التقارير أن ليون قد يطلب نحو 50 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعبه البالغ من العمر 20 عامًا، في ظل اهتمام أندية كبرى بخدماته.

اهتمام أوروبي واسع بفوفانا

ويجذب فوفانا، الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، أنظار عدد من كبار أوروبا، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بكل من ليفربول، إنتر ميلان، آرسنال، تشيلسي، بايرن ميونيخ، ونابولي، بينما توصل نوتنجهام فورست بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع ليون، لكن لم يتم الاتفاق بعد مع اللاعب.

وكان الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو قد أشار في وقت سابق إلى أن فوفانا ينتظر عروضًا من أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا، ما قد يجعل المنافسة على توقيعه أكثر سخونة في الأشهر المقبلة.

خيارات هجومية جديدة لتوتنهام

ويرى توتنهام، الذي دعم صفوفه هجوميًا هذا الصيف بضم تشافي سيمونز ومحمد كودوس، في فوفانا خيارًا مثاليًا لتعويض رحيل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، وكذلك لسد غياب جيمس ماديسون المتوقع لفترة طويلة بسبب الإصابة.