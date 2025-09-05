المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نجم بلجيكا الصاعد.. صراع أوروبي مشتعل على جوهرة ليون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:50 م 05/09/2025
ماليك فوفانا

الجناح البلجيكي الشاب مالك فوفانا

لا يزال نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مهتمًا بقوة بالتعاقد مع الجناح البلجيكي الشاب مالك فوفانا لاعب أولمبيك ليون، بعدما فشل في ضمه خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

عرض توتنهام المرفوض

وبحسب ما كشفه موقع CaughtOffside، فإن إدارة ليون رفضت عرض توتنهام الأخير نظرًا لعدم وجود وقت كافٍ للتعاقد مع بديل، إلا أن النادي اللندني يخطط للعودة مجددًا في يناير المقبل لمحاولة حسم الصفقة.

وأكدت التقارير أن ليون قد يطلب نحو 50 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعبه البالغ من العمر 20 عامًا، في ظل اهتمام أندية كبرى بخدماته.

ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026

اهتمام أوروبي واسع بفوفانا

ويجذب فوفانا، الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، أنظار عدد من كبار أوروبا، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بكل من ليفربول، إنتر ميلان، آرسنال، تشيلسي، بايرن ميونيخ، ونابولي، بينما توصل نوتنجهام فورست بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع ليون، لكن لم يتم الاتفاق بعد مع اللاعب.

وكان الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو قد أشار في وقت سابق إلى أن فوفانا ينتظر عروضًا من أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا، ما قد يجعل المنافسة على توقيعه أكثر سخونة في الأشهر المقبلة.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2025-2026

خيارات هجومية جديدة لتوتنهام

ويرى توتنهام، الذي دعم صفوفه هجوميًا هذا الصيف بضم تشافي سيمونز ومحمد كودوس، في فوفانا خيارًا مثاليًا لتعويض رحيل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، وكذلك لسد غياب جيمس ماديسون المتوقع لفترة طويلة بسبب الإصابة.

