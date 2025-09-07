المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
حذر من الأمر قبل حدوثه.. باريس سان جيرمان خاطب الاتحاد الفرنسي بشأن مشاركة لاعبيه

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:07 ص 07/09/2025
ديمبيلي

عثمان ديمبلي

طرأت أزمة على السطح بين نادي باريس سان جيرمان والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعد أن حذر نادي العاصمة من مخاطر مشاركة لاعبيه مع منتخب الديوك، قبل أن يتعرض ثنائي للإصابة أمام أوكرانيا.

وحسم منتخب فرنسا تفوقه على نظيره أوكرانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تقارير تكشف.. مدة غياب دوي عن باريس سان جيرمان.. وموقفه من مباراة برشلونة

أزمة بين باريس ومنتخب فرنسا

كشفت صحيفة "ليكيب" أن نادي باريس سان جيرمان أرسل في الرابع من سبتمبر، قبل يوم واحد من مباراة فرنسا أمام أوكرانيا خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الفرنسي، أعرب فيه عن قلقه الكبير بشأن الحالة البدنية لنجميه.

وجاء نص خطاب باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الفرنسي، على النحو التالي: "نود إبلاغكم بقلقنا العميق وعدم رضا إدارتنا فيما يخص الحفاظ على صحة لاعبينا الدوليين خلال استدعائهم لتمثيل المنتخب".

وأشار باريس سان جيرمان إلى أن استدعاء ديمبيلي ولوكاس هيرنانديز رغم وضعهما البدني يعد مخاطرة غير مبررة تؤثر على جاهزيتهما مع النادي، مؤكدًا وجود سجل حافل من الإصابات الناتجة عن انضمام لاعبي الفريق لمعسكرات المنتخب الفرنسي.

واقترح باريس سان جيرمان إنشاء بروتوكول رسمي للتواصل الطبي بين النادي والاتحاد الفرنسي.

روسي وأوكراني في فريق واحد.. التوتر يسيطر على باريس سان جيرمان

إصابة ديمبلي ودووي

كشف نادي باريس سان جيرمان عن إصابة نجميه عثمان ديمبلي ودزيريه دوي، ومغادرتهما معسكر المنتخب الفرنسي.

ونشر باريس سان جيرمان، قائلًا: "بعد خروجه مصابًا في مباراة أوكرانيا ضد فرنسا الجمعة الماضية، يُعاني عثمان ديمبيلي من تمزق حاد في أوتار العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وستُقدر فترة غيابه بحوالي ستة أسابيع".

وأضاف: "أما دزيريه دووي، الذي تعرض بدوره لإصابة في نفس المباراة، فيُعاني من تمزق في عضلة الساق اليمنى وسيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع".

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

