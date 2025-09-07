يؤمن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بأحقية مواطنه عثمان ديمبيلي بالحصول على جائزة الكرة الذهبية 2025، موضحًا -على سبيل المزاح- أن الإسباني لامين يامال لاعب رائع لكنه ينتمي إلى برشلونة.

وقدم باريس سان جيرمان موسمًا تاريخيًا في 2024-2025 تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، ليحصد 5 ألقاب، بواقع ثلاثية الدوري والكأس والسوبر المحلية، إلى جانب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي على التوالي.

مبابي يرشح ديمبيلي لحصد الكرة الذهبية 2025

أدى ديمبيلي دور البطولة في موسم باريس سان جيرمان التاريخي، إذ ساهم بـ51 هدفًا في 53 مباراة رسمية.

وقال مبابي في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأحد: "بالنسبة لي عثمان ديمبيلي هو من يستحق الكرة الذهبية، وآمل أن يفوز بها".

وأضاف: "دعمت ديمبيلي منذ البداية، وهذا طبيعي، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في حفل الكرة الذهبية لأن الأمر لا يعتمد علينا بل على التصويت".

وأكمل بشأن صديقه المغربي أشرف حكيمي الذي تألق كذلك رفقة باريس سان جيرمان: "أتمنى أن يحصل على مركز متقدم، لأن هذا سيكون رائعًا بالنسبة إلى المدافعين".

وواصل مبابي ضاحكًا: "لامين يامال لاعب رائع، لكنه برشلوني".

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 يقام في 22 سبتمبر الجاري، أي بعد أكثر من أسبوعين بقليل.

وكان الإسباني رودري آخر من حصد الكرة الذهبية في 2024 متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور بفارق ضئيل، بينما حل الإنجليزي جود بيلينجهام ثالثًا.