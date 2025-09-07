المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد مسيرة 20 عاما.. كيمبيمبي يودع باريس سان جيرمان

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:19 م 07/09/2025
كيمبيمبي

كيمبيمبي يودع باريس سان جيرمان بعد 20 عاما

ودع اللاعب الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي جماهير باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، بعد مسيرة طويلة امتدت 20 عامًا.

وأتم كيمبيمبي انضمامه إلى قطر القطري، بعد أن قضى قرابة عقدين من الزمن بين صفوف باريس سان جيرمان، بالتحديد منذ وصوله إلى أكاديمية النادي الفرنسي في 2005، عندما كان في سن العاشرة.

كيمبيمبي يودع باريس سان جيرمان

وجه كيمبيمبي رسالة وداعية لباريس سان جيرمان، تشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، قبل رحيله نحو قطر.

وقال المدافع البالغ من العمر 30 عامًا: "مرحبا بعائلتي، شعب باريس سان جيرمان.. اليوم أكتب صفحة جديدة وأطوي أخرى، فخور جدًا بكوني جزءًا من تلك العائلة الكبيرة، وكان شرفًا لي أن أدافع عن هذه الألوان لسنوات طويلة كانت فيها معارك وأفراح ونجاحات ومشاعر لا تنسى أبدًا".

وأضاف: "شكرًا لجماهير باريس سان جيرمان، بدونكم نحن لا شيء، وكان شرفًا أن أعيش كل تلك اللحظات معاكم سواءً في ملعب بارك دي برانس أو خارجه".

قبل أن يختتم: "هذا ليس وداعًا، سنلتقي قريبًا.. شكرًا للجميع، وبالتوفيق لباريس سان جيرمان".

يشار إلى بريسنيل كيمبيمبي حصد 21 لقبًا بقميص باريس سان جيرمان، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2025.

 

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي

إعلان

